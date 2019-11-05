Она мне в сестренки годится! Депутат готов извиниться перед журналистом

Депутат от парламентской фракции «Кыргызстан» Азиз Турсунбаев готов извиниться перед корреспонденткой Kloop.kg Айзирек Иманалиевой. Об этом он заявил 24.kg.
По словам нардепа, он не хотел обидеть журналиста. «Она мне в сестренки годится. Я не мог ее грубо послать. Дело было так: она меня ожидала в приемной, я куда-то уходил, выходил, ко мне приходили... Когда я вышел, она подошла ко мне, не поздоровалась, не представилась, спросила про этот участок, я ей сказал: «Ой, подождите, потом» и ушел. Если это прозвучало грубо или там я допустил какое-то обидное слово, то приношу свои извинения. Готов извиниться и отдельно перед ней», — заверил Азиз Турсунбаев.
Насчет участка в парке имени Ататюрка, про который и спрашивала репортер, Турсунбаев ответил 24.kg: «У меня с 2005 года ничего там нет. Можете проверить».
Отметим, что в Facebook развернулась акция под лозунгом «Сдавай мандат». Пользователи соцсетей отреагировали на хамство депутата Азиза Турсунбаева.
Заметим, что это не первый случай беспардонного поведения в адрес журналистов. 5 июня во время событий в селе Орок теперь уже экс-полпред правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов отказался отвечать на вопросы корреспондентки АКИрress, заявив, что «ему не нравится ее лицо». Из-за поднятой в соцсетях и СМИ волны возмущения Абдраимова отправили в отставку.