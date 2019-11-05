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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Она мне в сестренки годится! Депутат готов извиниться перед журналистом

Депутат от парламентской фракции «Кыргызстан» Азиз Турсунбаев готов извиниться перед корреспонденткой Kloop.kg Айзирек Иманалиевой. Об этом он заявил 24.kg.

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По словам нардепа, он не хотел обидеть журналиста. «Она мне в сестренки годится. Я не мог ее грубо послать. Дело было так: она меня ожидала в приемной, я куда-то уходил, выходил, ко мне приходили... Когда я вышел, она подошла ко мне, не поздоровалась, не представилась, спросила про этот участок, я ей сказал: «Ой, подождите, потом» и ушел. Если это прозвучало грубо или там я допустил какое-то обидное слово, то приношу свои извинения. Готов извиниться и отдельно перед ней», — заверил Азиз Турсунбаев.

Насчет участка в парке имени Ататюрка, про который и спрашивала репортер, Турсунбаев ответил 24.kg: «У меня с 2005 года ничего там нет. Можете проверить».

Отметим, что в Facebook развернулась акция под лозунгом «Сдавай мандат». Пользователи соцсетей отреагировали на хамство депутата Азиза Турсунбаева.

Заметим, что это не первый случай беспардонного поведения в адрес журналистов. 5 июня во время событий в селе Орок теперь уже экс-полпред правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов отказался отвечать на вопросы корреспондентки АКИрress, заявив, что «ему не нравится ее лицо». Из-за поднятой в соцсетях и СМИ волны возмущения Абдраимова отправили в отставку.
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