Общество

Страны Центральной Азии создают единую систему зеленых барьеров

В рамках Регионального экологического саммита — 2026 в Астане состоялась панельная сессия на тему «Зеленый щит Центральной Азии: региональная система защитных лесных полос и зеленых барьеров (2026–2035)», в которой принял участие первый заместитель министра чрезвычайных ситуаций КР Акылбек Мазарипов.

В ходе сессии участники обсудили актуальные вопросы формирования региональной системы защитных лесных полос и зеленых барьеров как эффективного инструмента борьбы с деградацией земель, опустыниванием и трансграничными пыльными бурями в Центральной Азии.

Особое внимание уделено практической реализации инициативы. Каждое государство-участник определяет приоритетные территории для создания лесных насаждений, которые в совокупности сформируют единую региональную систему зеленых барьеров.

Участниками инициативы выступают страны Центральной Азии — Казахстан, Кыргызская Республика, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан при поддержке международных организаций и партнеров.

По итогам панельной сессии состоялось подписание резолюции «Зеленый щит Центральной Азии», закрепляющей ключевые направления сотрудничества на период 2026-2035 годов.

Документ предусматривает развитие регионального партнерства, внедрение устойчивых практик управления природными ресурсами, а также усиление мер по адаптации к изменению климата.
