Минстрой доделает спорткомплексы, начатые кыргызстанцами, живущими за рубежом

На заседании Жогорку Кенеша депутаты рассматривают кандидатуру Нурдана Орунтаева на должность министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Нардеп Ырысбек Атажанов сказал, что мигранты за рубежом в качестве помощи своим селам строят спортивные комплексы. И некоторые не могут их завершить из-за нехватки денег. Он спросил, может ли Госстрой, а теперь министерство, завершить их строительство.

Нурдан Орунтаев ответил, что сотрудники министерства уже помогали получить документы тем, кто строил спорткомплексы без разрешения. Также он сообщил о намерении закончить строительство начатых и незавершенных спорткомплексов.

Напомним, Садыр Жапаров своим указом внес изменения в структуру кабинета министров. На базе Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при кабмине создано Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Нурдан Орунтаев, возглавлявший Госстрой, распоряжением президента назначен исполняющим обязанности главы нового ведомства.