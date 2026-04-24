Власть

Ускорить реализацию проекта дороги Барскоон — Бедель поручил госорганам кабмин

Под руководством заместителя председателя кабмина Эрлиста Акунбекова состоялось первое заседание межведомственной рабочей комиссии по обеспечению реализации проекта строительства автомобильной дороги Барскоон — Бедель.

По данным пресс-службы кабмина, заслушаны отчеты госорганов и задействованных организаций о текущем ходе реализации проекта, рассмотрены ключевые организационные и инфраструктурные вопросы.

Отмечено, что в настоящее время необходимо начать работы по ключевым направлениям реализации проекта, включая вопросы, связанные с земельными участками, подпадающим под воздействие проекта, утверждение генерального плана трассы, а также обеспечение бесперебойной логистики строительных материалов. По указанным направлениям требуется дальнейшая координация и принятие согласованных решений в сжатые сроки.

По итогам заседания госорганам даны поручения в кратчайшие сроки обеспечить выработку согласованных решений по ключевым вопросам, включая урегулирование земельных отношений, ускорение процедур согласования и обеспечение устойчивых поставок ресурсов, переадресации инженерных коммуникаций. Ход исполнения поручений взят на особый контроль.

Кроме того, проведено совещание по вопросу реализации проекта строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан с участием задействованных государственных органов. В ходе совещания обсуждены вопросы, касающиеся освобождения земельных участков, подпадающих под строительство железной дороги. Местным органам власти даны поручения по проведению оперативной работы в целях решения вопросов дальнейшей реализации проекта.
