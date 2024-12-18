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Общество

Госстрой приостановил лицензии ряда компаний и аннулировал сертификаты

Госстрой приостановил лицензии ряда компаний и аннулировал сертификаты специалистов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что на заседании комиссии Государственного агентства архитектуры, строительства и ЖКХ принято решение о приостановке лицензий на 90 дней у следующих компаний:

  • ОсОО «Ант Групп» (лицензия № 011431 от 19 апреля 2024 года);
  • ОсОО «Жыяр» (лицензия № 010478 от 11 мая 2022-го);
  • ОсОО «Алвига» (лицензия № 05131 от 11 июля 2013 года);
  • ОсОО «Арх Строй компании» (лицензия № 08045 от 25 мая 2018-го);
  • ОсОО «Трио Сфера» (лицензия № 011675 от 5 июля 2024-го);
  • ЧП Асакеев Эркинбай (лицензия № 05642 от 19 мая 2014 года);
  • ОсОО «Дизайн Инжиниринг» (лицензия № 07534 от 17 июля 2017-го).

Госстрой также аннулировал квалификационные сертификаты у:

  • А.Эшенкулова (сертификат № 000863);
  • А.Калманбетов (сертификат № 029851);
  • Н.Момункулов (сертификат № 000103);
  • Ш.Мамытова (сертификат № 027690);
  • Э.Асакеева (сертификат № 028980).

Ранее в ведомстве предупреждали застройщиков о том, что при повторных нарушениях будут лишать лицензии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314653/
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