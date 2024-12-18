Госстрой приостановил лицензии ряда компаний и аннулировал сертификаты специалистов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что на заседании комиссии Государственного агентства архитектуры, строительства и ЖКХ принято решение о приостановке лицензий на 90 дней у следующих компаний:

ОсОО «Ант Групп» (лицензия № 011431 от 19 апреля 2024 года);

ОсОО «Жыяр» (лицензия № 010478 от 11 мая 2022-го);

ОсОО «Алвига» (лицензия № 05131 от 11 июля 2013 года);

ОсОО «Арх Строй компании» (лицензия № 08045 от 25 мая 2018-го);

ОсОО «Трио Сфера» (лицензия № 011675 от 5 июля 2024-го);

ЧП Асакеев Эркинбай (лицензия № 05642 от 19 мая 2014 года);

ОсОО «Дизайн Инжиниринг» (лицензия № 07534 от 17 июля 2017-го).

Госстрой также аннулировал квалификационные сертификаты у:

А.Эшенкулова (сертификат № 000863);

А.Калманбетов (сертификат № 029851);

Н.Момункулов (сертификат № 000103);

Ш.Мамытова (сертификат № 027690);

Э.Асакеева (сертификат № 028980).

Ранее в ведомстве предупреждали застройщиков о том, что при повторных нарушениях будут лишать лицензии.