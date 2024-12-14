Счетная палата выявила финансовые нарушения в Госстрое на 1,4 миллиарда сомов. В ведомстве озвучили результаты аудита соответствия деятельности и исполнения бюджета Государственного агентства архитектуры, строительства и ЖКХ за 2022–2023 годы.

Уточняется, что проверке подверглись центральный аппарат агентства, 8 ведомственных подразделений, 7 областных управлений капитального строительства и 54 территориальных управления градостроительства и архитектуры.

«В ходе аудита выявлены значительные финансовые нарушения, возникшие вследствие несоблюдения законодательства и управленческих недостатков», — говорится в сообщении.

Общая сумма финансовых нарушений составила 1 миллиард 404 миллиона 238,6 тысячи сомов, из которых 505 миллионов 267,6 тысячи сомов подлежат восстановлению. В СП КР информируют, что восстановлено 261 миллион 98,3 тысячи сомов, еще 244 миллиона 169,3 тысячи сомов остаются невозмещенными.

По данным ведомства, среди нарушений, например, завышение показателей расходов и занижение показателей доходов при составлении бюджета составило 10 миллионов 993,3 тысячи сомов. Эта сумма подлежит полному восстановлению.

Несвоевременное или неполное перечисление в бюджет средств, полученных от распоряжения государственным (муниципальным) имуществом, использования государственного имущества, а также доходов, полученных от оказания платных госуслуг. Неперечисление обязательных платежей в бюджет составило 72 миллиона 292,9 тысячи сомов.

Прочие нарушения при использовании средств на капитальные вложения и выполнение строительных работ составили 482 миллиона 447,2 тысячи сомов.