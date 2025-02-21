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Общество

Строительство жилого комплекса в Лебединовке заморозили. Дольщики обеспокоены

На улице Мичурина в селе Лебединовка строительство блока Е жилого комплекса «Каганат» полностью остановилось. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

По их данным, после ареста директора-застройщика Алхазбека Алматова ОсОО «Эксперт Строй» («Эксперт курулуш») прекратило свою деятельность. Стройку заморозили, объект не охраняется. Стройматериалы могут украсть, а здание разрушить.

«Сотни граждан остались без жилья и денег. Мы обращались в Государственное агентство строительства и архитектуры, мэрию Бишкека и прокуратуру, но конкретных действий не последовало. Мы просим государственные органы взять на контроль ситуацию с жилым комплексом, провести проверку застройщика, определить активы и возможные пути завершения строительства, рассмотреть возможности привлечения нового застройщика или предоставления государственной поддержки для завершения объекта. Кроме того, просим встретиться с представителями дольщиков, чтобы разъяснить дальнейшие шаги, оказать содействие в судебных разбирательствах и вернуть вложенные средства», — говорится в сообщении.

Пострадавшие граждане надеются на оперативное вмешательство и защиту их прав.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320638/
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