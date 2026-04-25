В Бишкеке 25 апреля переменная облачность. Температура воздуха будет +26 градусов.

У кого намечается той

Данияр Толонов

Родился 25 апреля 1972 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Данир Иманалиев

Родился 25 апреля 1977 года. Аким Баткенского района.

Нурлан Токобаев

Родился 25 апреля 1987 года. Посол Кыргызстана в Кувейте.

Памятные даты

День работников Ветеринарной службы Кыргызской Республики

В Кыргызстане с 2013 года в последнюю субботу апреля празднуют День работников Ветеринарной службы.

Ветеринарная медицина — это отрасль науки, которая занимается профилактикой, диагностикой и лечением болезней животных, а также их травмами и расстройствами. Исторической родиной ветеринарии считается Франция.

Сегодня такие врачи работают в ветеринарных клиниках, зоопарках, на предприятиях сельского хозяйства — словом, везде, где может возникнуть необходимость в медицинской помощи для животных.

Произошел первый масштабный бой кыргызов с русскими войсками

25 апреля 1876 года произошел первый масштабный бой кыргызов с русскими войсками, продолжавшийся целый день. Русскому отряду удалось вытеснить противника с занимаемых позиций. Понеся значительные потери, алайцы под руководством Курманджан датки были вынуждены отступить.

Существенную роль в исходе сражения сыграло вмешательство сарыбагышского манапа Шабдана Джантаева (Шабдана баатыра) — российского ставленника, джигиты которого во главе с Баяке баатыром Кумтугановым активно действовали против повстанцев.

День традиционной музыки в Кыргызстане

Этот день учрежден Министерством культуры и информации КР в целях сохранения, развития и пропаганды национального музыкального искусства, воспитания молодежи в духе патриотизма и уважения к общечеловеческим духовным ценностям.

День ДНК

25 апреля 1953 года в журнале Nature вышли три статьи, посвященные открытию молекулярной структуры ДНК.

ДНК — это дезоксирибонуклеиновая кислота. Именно в ДНК хранится наша генетическая информация. Ее открытие стало для науки революционным. Благодаря обнаружению ДНК раскрыт код наследственности, идентифицирован генетический риск, начато формирование запрограммированных свойств организма, осуществляется оздоровление наследственности, создаются технологии генной инженерии.

День дочери

Основная задача организации Дня дочери — привлечение внимания государства и общества к проблемам девочек-подростков, оказание им помощи в процессе социализации через ознакомление с различными профессиями, психологическая и правовая помощь в преодолении ими возрастных, а также личных проблем.

День дочери — это праздник в кругу семьи, когда свою любовь к девочке могут лишний раз проявить ее родители.

Люди, которые меняли мир

Умер полный кавалер ордена Славы Мстислав Иванов

Родился 3 января 1924 года в Костроме. В 1937-м родители Мстислава Иванова переехали в Среднюю Азию.

20 августа 1942 года он призван в ряды Красной Армии. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны II степени, Славы III, II степеней и указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946-го — орденом Славы I степени за разгром вражеского заслона под селом Загорска Быстрица и захват в плен 69 гитлеровцев.

В годы Великой Отечественной войны считался одним из храбрейших разведчиков.

В Кыргызстане жил и трудился более 60 лет. После войны стал профессиональным геологом.

Единственный в республике полный кавалер ордена Славы Мстислав Иванов в составе делегации КР принимал участие в торжествах по случаю 60-летия Победы в Москве.

Умер 25 апреля 2014-го.

