Происшествия

Взламывают аккаунты. Нацбанк КР предупредил об активизации мошенников в Telegram

Национальный банк Кыргызстана официально предупреждает о случаях мошенничества в мессенджере Telegram.

По данным регулятора, злоумышленники распространяют недостоверную информацию от имени его сотрудников.

Фото Нацбанка

«В последнее время участились факты взлома аккаунтов должностных лиц организации для проведения преступных рассылок. Злоумышленники направляют сообщения о якобы проводимом конкурсе среди банковских работников с призывом принять участие в голосовании. К тексту мошенники прикрепляют вредоносные ссылки, которые могут представлять угрозу для безопасности данных пользователей. Наряду с этим зафиксировали попытки вымогательства: под разными предлогами преступники просят перевести денежные средства на сторонние счета», — отмечают в НБ КР.

Национальный банк просит граждан не доверять подобным сообщениям, даже если они приходят от знакомых контактов. Регулятор настоятельно рекомендует не переходить по сомнительным ссылкам, не переводить деньги и ни при каких обстоятельствах не передавать личные данные третьим лицам. Вся официальная информация о деятельности ведомства публикуется исключительно на подтвержденных государственных ресурсах.
Материалы по теме
В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве на 9 миллионов сомов
В Ошской области задержан мошенник, выдававший себя за сотрудника милиции
Представлялся инвестором и брал миллионы. В городе Ош задержан мошенник
В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве с инвестированием средств
В Бишкеке задержали подозреваемую в мошенничестве на 3 миллиона сомов
В МВД прокомментировали видео с избиением парня при задержании
В Чуйской области задержан подозреваемый в мошенничествах с ремонтом автомашин
Представившись сотрудниками госорганов, мошенники забрали почти 4 миллиона сомов
В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении мошенничества
Задержан подозреваемый в мошенничестве при поставке автомобиля BMW X7
Популярные новости
Ливни и&nbsp;сели. В&nbsp;Кыргызстане объявили штормовое предупреждение Ливни и сели. В Кыргызстане объявили штормовое предупреждение
Житель Бишкека попытался покончить с&nbsp;собой во&nbsp;время сноса его дома Житель Бишкека попытался покончить с собой во время сноса его дома
Иностранца нашли мертвым в&nbsp;ущелье. В&nbsp;Бишкеке задержаны четверо Иностранца нашли мертвым в ущелье. В Бишкеке задержаны четверо
На&nbsp;КПП &laquo;Ак-Жол&nbsp;&mdash; автодорожный&raquo; задержан неучтенный груз На КПП «Ак-Жол — автодорожный» задержан неучтенный груз
Бизнес
BAKAI и&nbsp;ГУУР МВД Кыргызской Республики против кибермошенничества: CYBERTOR&mdash;2026 BAKAI и ГУУР МВД Кыргызской Республики против кибермошенничества: CYBERTOR—2026
Встречайте майские ярко! Скидка 20&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store Встречайте майские ярко! Скидка 20 процентов на аксессуары в O!Store
Тысячи вакансий и&nbsp;десятки работодателей: в&nbsp;Бишкеке прошел День карьеры Тысячи вакансий и десятки работодателей: в Бишкеке прошел День карьеры
MEGAвыгода: к&nbsp;20-летию запускается акция с&nbsp;кешбэком 20&nbsp;процентов в&nbsp;MegaPay MEGAвыгода: к 20-летию запускается акция с кешбэком 20 процентов в MegaPay
24 апреля, пятница
23:23
Reuters: в Турции запретили использовать социальные сети детям младше 15 лет Reuters: в Турции запретили использовать социальные сет...
23:01
Взламывают аккаунты. Нацбанк КР предупредил об активизации мошенников в Telegram
22:44
Страны Центральной Азии создают единую систему зеленых барьеров
22:39
Ускорить реализацию проекта дороги Барскоон — Бедель поручил госорганам кабмин
22:35
Кубок мира по боксу. Мунарбек Сейитбек уулу не смог выйти в полуфинал