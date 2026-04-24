Взламывают аккаунты. Нацбанк КР предупредил об активизации мошенников в Telegram

Национальный банк Кыргызстана официально предупреждает о случаях мошенничества в мессенджере Telegram.
По данным регулятора, злоумышленники распространяют недостоверную информацию от имени его сотрудников.
«В последнее время участились факты взлома аккаунтов должностных лиц организации для проведения преступных рассылок. Злоумышленники направляют сообщения о якобы проводимом конкурсе среди банковских работников с призывом принять участие в голосовании. К тексту мошенники прикрепляют вредоносные ссылки, которые могут представлять угрозу для безопасности данных пользователей. Наряду с этим зафиксировали попытки вымогательства: под разными предлогами преступники просят перевести денежные средства на сторонние счета», — отмечают в НБ КР.
Национальный банк просит граждан не доверять подобным сообщениям, даже если они приходят от знакомых контактов. Регулятор настоятельно рекомендует не переходить по сомнительным ссылкам, не переводить деньги и ни при каких обстоятельствах не передавать личные данные третьим лицам. Вся официальная информация о деятельности ведомства публикуется исключительно на подтвержденных государственных ресурсах.