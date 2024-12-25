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Общество

Реновация. У большинства стройкомпаний автономные коммуникации

Глава Госстроя Нурдан Орунтаев на пресс-конференции рассказал, какие дома будут построены на месте снесенных советских зданий в рамках реновации.

«Если в Генплане предусмотрены высотные дома, то там будут высотные дома», — прокомментировал он.

Также глава Госстроя добавил, что в новых домах будут свои коммуникации.

«Теплосети загружены, потери энергоэффективности — 50 процентов, потому что старые дома не утеплены. У большинства стройкомпаний есть свои скважины, котельные и другие коммуникации. Если теплосеть не будет давать достаточно мощности, то они прибегнут к своим методам отопления. Если дом хорошо утеплен, то он даже от лампочки будет получать тепло. Мне довелось жить в одном из домов в микрорайоне «Улан-2». Квартира не угловая, отопление автономное, но я не включал его, так как квартиры по бокам грели мою», — добавил Нурдан Орунтаев.

Напомним, впервые о реновации глава Госстроя высказался в конце ноября, анонсировав снос «сталинок» и хрущевок в Бишкеке. По его словам, построенные в СССР дома рассчитаны на 50-70 лет. А так как в Кыргызстане нет управляющего, который следил бы за качеством домов, они приходят в непригодность. У некоторых, сказал чиновник, вовсе нет фундамента, и государство не может рисковать жизнями людей, которые живут в таких домах.

Тогда Нурдан Орунтаев признал, что проект реновации пока на словах. Но заявил, что в первую очередь снесут объекты без фундаментов. Вместо них построят высокотехнологичные объекты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315327/
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