Эксперты: Трехмерное сканирование лица — самый надежный способ защиты гаджета

В издании BGR сравнили способы разблокировки смартфонов по степени надежности. Материал опубликован на сайте медиа.

иллюстративное
Трехмерное сканирование лица является самым надежным способом защиты гаджета
Авторы назвали функцию разблокировки устройства по лицу более надежной, чем по отпечатку пальца. Однако специалисты отметили важный нюанс — самым безопасным является метод именно трехмерного сканирования лица пользователя, который практически исключает возможность ложного срабатывания сенсора.

В качестве примера приведены биометрические системы Apple iPhone и Huawei Mate 80 Pro, которые делают трехмерный слепок лица пользователя. При разблокировке система учитывает мельчайшие детали лица владельца смартфона. Напротив, двухмерная система, которая оценивает лишь изображение, может быть легко взломана.

При этом специалисты отметили важное преимущество дактилоскопических сенсоров. Способ разблокировки по отпечатку пальца является менее заметным и более предпочтительным, когда лицо пользователя скрыто.
