Общество

Иссык-Куль готовится к ВИК. Энергетики строят новую линию электропередачи

В селе Григорьевка Иссык-Кульской области начали усиление энергоинфраструктуры к VI Всемирным играм кочевников.

По данным Министерства энергетики, сейчас там строят новую линию электропередачи протяженностью 17,7 километра.

В работе используют современные самонесущие изолированные провода (СИП), которые устойчивы к погодным факторам. Всего установят 535 опор и более 1,2 тысячи изоляторов. Бригады уже смонтировали около 200 железобетонных опор и более 600 изоляторов.

Одновременно проводят реконструкцию 16 километров существующей сети. Изношенные алюминиевые провода и деревянные конструкции меняют на СИП-кабель и бетонные опоры. Техническое обновление затронет и подстанцию «Григорьевка», где установят два новых элегазовых выключателя. Новое оборудование способно автоматически отключать питание при коротких замыканиях, что исключает риск масштабных аварий.

Все запланированные мероприятия намерены завершить в июне-июле.
