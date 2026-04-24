23:37
USD 87.40
EUR 102.18
RUB 1.16
Общество

Reuters: в Турции запретили использовать социальные сети детям младше 15 лет

Парламент Турции принял закон, запрещающий использование социальных сетей лицами младше 15 лет и вводящий новые правила для цифровых платформ, включая компании-разработчики игрового программного обеспечения, сообщает Reuters.

Согласно закону платформы обязаны принимать меры по проверке возраста пользователей, а игровые платформы должны классифицировать игры по возрастным критериям.

Кроме того, ресурсы с большим количеством пользователей обязаны назначить своего представителя в Турции.

Напомним, Австралия стала первой в мире страной, запретившей доступ к соцсетям для детей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/371862/
просмотров: 110
Версия для печати
Популярные новости
Бизнес
24 апреля, пятница
23:23
