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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 29 июля — 2 августа

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Кокумбек Таштаналиев назначен главой Госагентства водных ресурсов.

из интернета
Фото из интернета. Кокумбек Таштаналиев

В Кыргызстане образовано Государственное агентство водных ресурсов. На него возложены функции реализации государственной водной политики, осуществления координации мероприятий по управлению, использованию и охране водных ресурсов и их мониторинг.

Кокумбек Таштаналиев родился 27 ноября 1953 года. Окончил Кыргызский ордена «Знак Почета» сельскохозяйственный институт имени К.И. Скрябина, гидромелиоративный факультет.

Трудовую деятельность начал в 1971 году в колхозе «Россия» Кировского района.

  • 1979-1982 — начальник отдела водопользования, главный инженер управления Кировского водохранилища;
  • 1982-1986 — начальник Манасского управления оросительных систем;
  • 1986-1991 — заведующий сельскохозяйственным отделом Манасского райкома компартии;
  • 1987-1991 — заместитель председателя Манасского райисполкома;
  • 1991-2012 — начальник Таласского бассейнового управления водного хозяйства;
  • 2012-2019 — генеральный директор департамента водного хозяйства и мелиорации.

Эмил Куданалиев стал генеральным директором ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

Назначен он согласно решению совета директоров. Ранее он занимал должность первого заместителя главы компании.

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Бывший директор НЭСК Медетбек Айткулов ушел с поста согласно поданному заявлению по собственному желанию.

Эмил Куданалиев родился 20 марта 1970 года в Кеминском районе. Окончил Кыргызский технический университет по специальности «Электрические станции». Стаж работы в энергосистеме — 25 лет.

Начинал работу электромонтером Кеминского предприятия электрических сетей. Далее работал инженером в службе связи, в службе релейной защиты, диспетчером Аламединского РЭС, диспетчером Чуйского ПЭС. После перевода в Центральную диспетчерскую службу ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» занимал должности диспетчера, старшего диспетчера, заместителя начальника и затем начальника службы. В марте 2017 года назначен первым заместителем генерального директора НЭСК.

Нурболот Кожобергенов назначен первым заместителем акима Токтогульского района.

29 июля нового первого замакима представили коллективу.

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Нурболот Кожобергенов родился 28 мая 1978 года. Окончил Кыргызский национальный университет имени Баласагына, факультет «История».

Трудовую деятельность начал учителем истории в школе имени В.И.Ленина Токтогульского района. Был директором школы № 16 имени С.Нурмамбетова села Ак-Тектир, затем № 17 имени Т.Жаманкулова села Кара-Кунгей.

Максат Чойбеков возглавил ОВД Сокулукского района.

Прежний начальник РОВД Азамат Ногойбаев в начале июля уволился по собственному желанию после конфликта в селе Орок. К дисциплинарной ответственности тогда привлекли еще несколько руководителей подразделений милиции.

Максата Чойбекова 1 августа представили коллективу. До этого он был начальником ОВД Токмака. Его уволили в феврале 2018-го, поскольку по итогам года в городе отмечалась низкая раскрываемость преступлений.  

О кадровых перестановках с 22 по 26 июля читайте здесь.
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