В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.
Кокумбек Таштаналиев назначен главой Госагентства водных ресурсов.
В Кыргызстане образовано Государственное агентство водных ресурсов. На него возложены функции реализации государственной водной политики, осуществления координации мероприятий по управлению, использованию и охране водных ресурсов и их мониторинг.
Кокумбек Таштаналиев родился 27 ноября 1953 года. Окончил Кыргызский ордена «Знак Почета» сельскохозяйственный институт имени К.И. Скрябина, гидромелиоративный факультет.
Трудовую деятельность начал в 1971 году в колхозе «Россия» Кировского района.
- 1979-1982 — начальник отдела водопользования, главный инженер управления Кировского водохранилища;
- 1982-1986 — начальник Манасского управления оросительных систем;
- 1986-1991 — заведующий сельскохозяйственным отделом Манасского райкома компартии;
- 1987-1991 — заместитель председателя Манасского райисполкома;
- 1991-2012 — начальник Таласского бассейнового управления водного хозяйства;
- 2012-2019 — генеральный директор департамента водного хозяйства и мелиорации.
Эмил Куданалиев стал генеральным директором ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».
Назначен он согласно решению совета директоров. Ранее он занимал должность первого заместителя главы компании.
Бывший директор НЭСК Медетбек Айткулов ушел с поста согласно поданному заявлению по собственному желанию.
Эмил Куданалиев родился 20 марта 1970 года в Кеминском районе. Окончил Кыргызский технический университет по специальности «Электрические станции». Стаж работы в энергосистеме — 25 лет.
Начинал работу электромонтером Кеминского предприятия электрических сетей. Далее работал инженером в службе связи, в службе релейной защиты, диспетчером Аламединского РЭС, диспетчером Чуйского ПЭС. После перевода в Центральную диспетчерскую службу ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» занимал должности диспетчера, старшего диспетчера, заместителя начальника и затем начальника службы. В марте 2017 года назначен первым заместителем генерального директора НЭСК.
Нурболот Кожобергенов назначен первым заместителем акима Токтогульского района.
29 июля нового первого замакима представили коллективу.
Трудовую деятельность начал учителем истории в школе имени В.И.Ленина Токтогульского района. Был директором школы № 16 имени С.Нурмамбетова села Ак-Тектир, затем № 17 имени Т.Жаманкулова села Кара-Кунгей.
Максат Чойбеков возглавил ОВД Сокулукского района.
Прежний начальник РОВД Азамат Ногойбаев в начале июля уволился по собственному желанию после конфликта в селе Орок. К дисциплинарной ответственности тогда привлекли еще несколько руководителей подразделений милиции.
Максата Чойбекова 1 августа представили коллективу. До этого он был начальником ОВД Токмака. Его уволили в феврале 2018-го, поскольку по итогам года в городе отмечалась низкая раскрываемость преступлений.
О кадровых перестановках с 22 по 26 июля читайте здесь.