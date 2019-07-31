Отставка премьера. Эксперты о вероятности ухода Абылгазиева

В Кыргызстане вновь заговорили о смене правительства. Обычно скучное и скудное на политические события лето в этом году выдалось довольно насыщенным.

Появилась информация о том, что новым премьер-министром может стать член парламентской фракции «Кыргызстан» Канат Исаев. Как это возможно, если в отношении него ранее возбуждено уголовное дело?

Оно не закрыто, а отправлено на доследование и в любой момент может быть возобновлено. Даже если слухи подтвердятся и Канат Исаев удовлетворит свои премьерские амбиции, то для начала надо решить вопрос с уголовным преследованием политика.

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В коридорах власти озвучиваются и другие фамилии. Среди претендентов на пост премьер-министра называют и лидера партии «Онугуу-Прогресс» Бакыта Торобаева. Он, кстати, имеет опыт политических разборок с Канатом Исаевым. Ранее они соперничали за кресло спикера парламента в апреле 2016 года. Интрига закончилась ничьей, и, подвинув относительно молодых политиков, место торага занял Чыныбай Турсунбеков.

Премьер-министром может стать и кто-то другой. Наиболее вероятным видится нынешний мэр Бишкека Азиз Суракматов. Его имя также часто озвучивается в качестве возможного кандидата на должность главы правительства.

Одно можно утверждать смело: нынешнее правительство настолько слабое и нерасторопное, что его нужно менять однозначно.

Эксперты тоже сходятся во мнении, что смена состава кабинета министров и отставка Мухаммедкалыя Абылгазиева более чем вероятны.

Напомним, на пост премьер-министра он утвержден 20 апреля 2018 года.

24.kg выслушало экспертное мнение.

Вы уходите, слава богу...

Политолог Медет Тюлегенов считает, что ожидание отставки правительства в нашем обществе — величина постоянная. Если премьер задерживается на своем посту больше года, это воспринимается как исключение, нежели правило.

«Правительство Мухаммедкалыя Абылгазиева было не самым лучшим в плане реформаторства, активности и общего пиара. Если оно что-то хорошее делает или пытается, то этого не видно. Некая застойность только. Ожидание ухода Абылгазиева и его кабинета есть, и оно будет нарастать. Почему именно сейчас пошла волна? Очень много политических событий. Не могу сказать, инспирируются ли слухи изнутри властного круга или теми, кто ожидает отставки, чтобы занять это кресло», — считает Медет Тюлегенов.

Очередная волна, вероятно, вызвана поездкой Атамбаева в Москву. Общий имидж действующей власти, в том числе президента и премьер-министра, под ударом. Медет Тюлегенов

Эксперт считает, что репутация действующей власти пошатнулась. И в качестве самой большой жертвы могут использовать смену правительства.

«Это снизит накал в кругах элиты, которые тоже ждут своей очереди и куска пирога», — добавил Медет Тюлегенов.

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Профессор Зайнидин Курманов же считает, что, напротив, поездка Алмазбека Атамбаева в Москву очков ему не добавила, а авторитет Сооронбая Жээнбекова, наоборот, возрос.

«Комедия с разыгрыванием российской карты для Атамбаева закончилась. Владимир Путин дал понять, что он поддерживает действующего главу государства. Это нормально, это в традиции России. Кремль всегда поддерживал только власть актуальную, укрепляя свое и без того не маленькое влияние в регионе», — сказал Зайнидин Курманов.

...или остаетесь, не дай бог?

Политолог Айнура Арзыматова считает, что кабмин нужно менять. Причем делать это незамедлительно.

«Экономика не развивается, инвестиции не привлекаются, такое правительство наносит урон прежде всего имиджу и репутации самого президента Сооронбая Жээнбекова. Поэтому если осенью отправят в отставку кабинет Мухаммедкалыя Абылгазиева, то это будет своевременным решением и ориентироваться на выборы в данном случае не нужно. Они только через год, а недееспособный кабмин нужно менять сейчас. Время пришло», — отмечает она.

Политолог Эмиль Джураев полагает, что отставка правительства сегодня не так вероятна, как могла бы быть месяц или два назад.

«Когда разгорались скандалы с родственниками Абылгазиева, вопрос стоял намного острее. Сейчас если премьера и снимут с должности, то не столько по причине плохой работы правительства, сколько из-за конъюнктуры сложившейся ситуации в политической жизни. Нужна разрядка», — говорит он.

Однако сегодня, как отмечает аналитик, серьезных толчков для отставки нет. «Все эти проблемы правительства вялотекущие, хоть и серьезные. Нынешний премьер-министр довольно не популярен по сравнению с предшественниками. Если правительство уйдет, это будет серьезное политическое решение. Следующим премьером не станет человек с какой-то программой, он будет иметь лишь политический эффект», — считает он.

Эмиль Джураев полагает, что вариантов много. «Говорят, что кресло может занять Канат Исаев. Повод для таких слухов дают его активность в последнее время и сотрудничество с властью, особенно в вопросе импичмента экс-президенту Атамбаеву. Наверное, кандидатов немало. Бакыт Торобаев тоже интересуется, очевидно», — говорит Эмиль Джураев.

По его прогнозам, работать новый премьер будет как минимум год, если повезет — до выборов в парламент. После уже назначат новый кабинет министров.

А по мнению Айнуры Арзыматовой, из озвученных кандидатур в премьеры не годится ни один.

Кто угодно, но только не Канат Исаев. Если Абылгазиева собираются поменять на этого депутата, то уж лучше пусть оставят Махаммедкалыя. Айнура Арзыматова

Что сулит портфель премьера

Медет Тюлегенов полагает, что недостатка в претендентах у «Белого дома» не будет. Желающие пусть даже на год, но посидеть в мягком кресле премьера всегда найдутся.

«Но не стоит ждать, что это будет человек, который что-то сделает. Он будет устраивать силы, которые влияют на текущие политические процессы — парламентские выборы, то есть начиная от президента. Он станет местоблюстителем на этот промежуток и будет делать лишь то, что необходимо для обеспечения выборов, чтобы умаслить какие-то политические группы, которые появляются перед стартовым гонгом», — сказал Медет Тюлегенов.

Аналитик не стал называть имен потенциальных кандидатов в премьеры, но подчеркнул: круг элиты не такой широкий, а на позиции главы правительства уже многие побывали, следовательно, колода карт уменьшается.

Эмиль Джураев считает, что для отдельных политиков, вероятных претендентов на должность премьер-министра, это возможность получить шанс более тесно сработаться с правящими узкими кругами, потому что выборный процесс у нас довольно зыбкий.

«В какой-то степени для отдельных людей год премьерства — своего рода гарантия, что хотя бы до осени 2020-го он точно просидит в этом кресле», — уверен Эмиль Джураев.

Для нового премьера этот год будет довольно безболезненным, потому что отвечать придется мало за что, а народ и государство будут заняты выборами. Эмиль Джураев

Политолог Наргиза Мураталиева считает, что смена правительства служит хорошим механизмом спуска усилившегося напряжения в обществе. «Это также является методом навешивания ярлыков «об ответственных лицах, не справившихся с основными задачами управления». В осенний сезон также важно отвлечь внимание общества от насущных проблем в экономике», — подчеркивает она.

По ее мнению, новый премьер-министр должен будет нести ответственность за организацию и проведение парламентских выборов. И здесь вопрос не просто технического характера, а скорее способности направить выборный процесс в «нужное русло» с заведомо выгодными результатами для правящей верхушки.

Если судить по комментариям экспертов, кто бы ни пришел на вакантное кресло главы кабмина, чуда, рывка, прогресса не случится.

В Кыргызстане тема экономического развития всегда оставалась на позиции пристяжной лошади. Сменится только табличка на двери кабинета премьера...