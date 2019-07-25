Причины конфликта на границе Кыргызстан и Таджикистан выяснят совместно

Правоохранительные органы Кыргызстана и Таджикистана практически договорились о проведении совместного расследования причин конфликта на границе. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев по итогам рабочего совещания под руководством президента.

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По его словам, ситуация на кыргызско-таджикской границе под контролем Сооронбая Жээнбекова. Сейчас КР и РТ договорились о выявлении виновников инцидента, принятии двусторонних мер по недопущению пограничных конфликтов в дальнейшем.

«Дороги открыты. Ситуация фактически стабилизировалась. С местным населением постоянно проводят разъяснительную работу», — отметил Дамир Сагынбаев.

Он напомнил, что на правительственном уровне продолжаются переговоры экспертов. Впервые за последние два года на недавно состоявшихся переговорах межправительственных рабочих групп по делимитации и демаркации границы вопрос сдвинулся с мертвой точки.

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«Активизировался диалог между Бишкеком и Душанбе на высшем уровне. Кыргызстан выбрал курс на построение добрососедских отношений с Таджикистаном, обеспечение пограничной безопасности двух республик и региона в целом», — заключил секретарь Совбеза.

По данным ГПС, ситуация на приграничном участке в Баткенской области остается относительно стабильной.

Напомним, что 22 июля на кыргызско-таджикской границе произошло очередное столкновение. В результате конфликта пострадали 17 местных жителей, милиционеры и пограничники. По данным таджикской стороны, один гражданин РТ погиб, еще десять получили ранения.