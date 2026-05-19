Лихорадка Эбола в Конго: умер по меньшей мере 131 человек

Уже как минимум 131 человек скончался от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, пишет ВВС News.

По информации местных властей, заболевание подозревается у 513 человек. Еще накануне говорилось о приблизительно 80 смертях и и 300 случаях заражения. CBS news сообщает, что среди заболевших есть американец.

Один из заболевших — американский врач, работающий в Конго. Об этом сообщили американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), а христианская миссионерская группа Serge, с которой он сотрудничал, сообщила его имя — Питер Стаффорд. По информации CBS News, врача отправят в Германию на лечение.

У двух других врачей этой группы, работавших с больными лихорадкой Эбола, в том числе у жены Питера Стаффорда, доктора Ребекки Стаффорд, симптомов нет, они соблюдали карантинные протоколы.

Путешественникам, не имеющих американских паспортов, ограничат въезд в США, если они бывали в Конго, Уганде или в Южном Судане в течение 21 дня. CDC будет сотрудничать с авиакомпаниями, чтобы иметь возможность отслеживать контакты пассажиров, и вести мониторинг прибывших из опасных регионов.