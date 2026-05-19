Актеры российского сериала «Вампиры средней полосы» прилетели в Бишкек

Российские актеры Дмитрий Лысенков и Ольга Медынич прилетели в Кыргызстан. Кадры из Бишкека появились на их страницах в Instagram.
Предположительно, они снимаются в фильме «Роль отца». О проекте пока ничего не известно.
Ольга Медынич находится в столице КР уже несколько дней, Дмитрий Лысенков прилетел накануне.
- Ольга Медынич сыграла около 50 ролей в кино, знакома телезрителям участием в комедийном телевизионном скетч-шоу «Женская лига. Парни, деньги и любовь» и в развлекательном шоу пародий «Большая разница» на «Первом канале».
- Дмитрий Лысенков — обладатель премии «Золотая маска». Известен по фильмам и сериалам «Бедные люди», «ИП Пирогова», «Вампиры средней полосы» и «Чебурашка».