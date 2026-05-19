Экономика

Европейская компания будет продвигать КР на глобальных финансовых площадках

Министерство экономики и коммерции получит $530 тысяч на масштабное продвижение страны на мировых финансовых рынках и привлечение прямых иностранных инвестиций. Соответствующее распоряжение на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша представила заместитель министра финансов Жибек Дуйшеева.

Депутаты одобрили инициативу. Выделенные средства будут направлены на оплату услуг европейской компании Open Haven Europe Ltd, перед которой стоят амбициозные задачи по выходу Кыргызстана на глобальные финансовые площадки.

В рамках этого финансирования будут проведены масштабные форумы и роуд-шоу в ведущих мировых финансовых центрах.

Роуд-шоу (roadshow) — это рекламное турне руководства страны или компании по мировым финансовым столицам для привлечения крупных инвестиций. Вместо того чтобы ждать инвесторов дома, делегация сама отправляется в крупнейшие финансовые центры, чтобы лично презентовать проекты и договориться о вливании больших денег в экономику.

Основной упор будет сделан на активный поиск капитала и содействие в привлечении прямых иностранных инвестиций в страну. Кроме того, проект нацелен на укрепление сотрудничества Кыргызстана с крупнейшими международными финансовыми организациями и зарубежными банками, а также на построение устойчивых и стабильных рабочих отношений с крупными мировыми инвесторами для долгосрочного партнерства.
