Власть

Замглавы кабмина Кыргызстана призвали чаще улыбаться

Сегодня в «Ынтымак Ордо» проходит встреча журналистов в рамках проекта «Открытый кабинет» с заместителем председателя кабмина Данияром Амангельдиевым.

Один из журналистов отметил: при изучении его интервью заметно, что он обычно улыбается только высоким чиновникам и зачастую не имеет живых эмоций с журналистами и простым населением. Данияра Амангельдиева спросили, почему он так себя ведет.

Замглавы кабмина отметил, что учтет пожелание журналистов быть проще и чаще улыбаться.

«После ваших замечаний буду исправляться», — улыбнулся он.

Напомним, что в рамках инициативы президента КР в стране проводится проект «Открытый кабинет», в рамках которого проводятся встречи чиновников с журналистами, они проводят с ними целый день и смотрят, как они работают на практике.
