Управделами президента передали 78,2 процента акций «Кыргызтелекома»

78,2 процента акций ОАО «Кыргызтелеком» переданы в собственность управления делами президента. Об этом сообщается на сайте Кыргызской фондовой биржи.

Согласно информации, стоимость 78,2 процента акций «Кыргызтелекома» составляет 1 миллиард 36 миллионов 235 тысяч сомов. Также акциями компании владеют: Социальный фонд — 12,51 процента, юридические и физические лица — 8,65 процента.

Кроме того, сообщается, что 100 процентов акций открытого акционерного общества «Түндүк» также перешли в ведение управления делами президента.

В марте-апреле указом президента учреждения «Государственная страховая организация», «Түндүк», «Кыргызиндустрия» и «Кыргызтелеком» были выведены из подчинения кабинета министров и переданы управлению делами президента. В конце апреля Министерство цифрового развития и инновационных технологий было упразднено и присоединено к управделами президента.
