TikTok провел массовую блокировку блогеров, рекламировавших «Алабуга Политех»

TikTok провел массовую блокировку блогеров, рекламировавших «Алабуга Политех», где собирают дроны. Среди них - аккаунты с миллионами подписчиков, пишет Meduza.

«В одно и то же время была заблокирована целая пачка тиктокеров, сейчас даже тяжело подсчитать точное количество, но их достаточно много», — написал блогер Алексей Губанов, обративший на это внимание.

Как отмечает «Медиазона», среди прочих под блокировку попали популярные блогеры — например, otesayy (1,4 миллиона подписчиков) и typahanter (780,7 тысячи).

Колледж «Алабуга Политех» — это часть одноименной особой экономической зоны в Татарстане. После начала войны в «Алабуге» начали массовое производство дронов «Шахед». С 2023 года к этому производству привлекают подростков, учащихся в колледже.
