Слегка приврал. Атамбаев лукавит о своих успехах в решении приграничных вопросов

Накануне бывший президент страны Алмазбек Атамбаев, комментируя очередной конфликт на границе с Таджикистаном, заявил, что, «когда он был главой государства, приграничные противоречия успешно разрешались и переговоры по демаркации и делимитации с Эмомали Рахмоном выходили на финишную прямую».
24.kg решило вспомнить и подсчитать, сколько столкновений происходило на кыргызско-таджикском участке государственной границы в последние годы, начиная со смены власти в Кыргызстане 7 апреля 2010-го.
Всего с 2010 по 2019 год зафиксировано 155 пограничных инцидентов.
В 2010-м произошло 24 приграничных инцидента, в 2011-м — 18, в 2012-м — 18, в 2013-м — 19, в 2014-м — 32, в 2015-м — 10, в 2016-м — 11, в 2017-м — 10, в 2018-м — 7, начиная с 2019-го — 6.
Эксперты отмечают, что основной причиной пограничных инцидентов остается незавершенность процессов делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.
На сегодня из
Впервые на недавних переговорах межправительственных рабочих групп по делимитации и демаркации границы, состоявшихся 6 июля этого года, вопрос сдвинулся с мертвой точки. В скорейшем решении вопроса заинтересованы не только кыргызская сторона, но и таджикская.
Как подчеркивают в ГПС КР, активизировался диалог между Бишкеком и Душанбе на высшем уровне: президенты двух стран Сооронбай Жээнбеков и Эмомали Рахмон на эту тему общаются на любых возможных площадках — на саммитах глав государств в рамках ОДКБ, ШОС, СНГ, СВМДА, а также во время телефонных разговоров.
В конце июля, как сообщалось ранее, намечен очередной раунд встреч президентов двух стран.
Очередное столкновение на кыргызско-таджикской границе произошло 22 июля. Жители таджикского села хотели установить флагшток около надписи «Ворух». Это возмутило граждан Кыргызстана. Стороны стали закидывать друг друга камнями и стрелять.
В результате конфликта пострадали местные жители, милиционеры и пограничники. Они госпитализированы в больницу Баткена. По данным таджикской стороны, один гражданин РТ погиб, еще десять получили ранения.