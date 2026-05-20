В Бишкеке 20 мая ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха будет +22 градуса.

Отключение света, воды и газа

9.30-15.00 — улица Ахунбаева, дом 90А (центр фтизиатрии), село Орто-Сай (улицы Байтика Баатыра, Токомбаева);

9.30-17.30 — отрезки улиц Щербакова, Тыныстанова, Сеченова, Маяковского, Бакинской;

9.00-13.00 — проспект Чингиза Айтматова («СЭЗ Бишкек»);

9.00-17.00 — улицы Шота Руставели, дом 103А, Исанова, дом 8, отрезки улиц Бейшеналиевой, Московской, жилмассивы «Ак Ордо» (улицы Торугарт, Кок-Бел, Айгул-Тоо), «Арча-Бешик» (улица Он-Арча), отрезки улиц Дыйкан, Месароша, дома 9, 43, 77, 78, 2, 3, Эркин эл, Профсоюзной, дома 9, 77, 78, 106а (135/1), 63, 43, Кайназаровой, Патриса Лумумбы, Кронштадтская, дом 1, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-50-52-53), села Рассвет (улицы Нижняя Ала-Арча, Юбилейная), Мраморное (улица Мраморная, контуры 299, 106, 107, 191, улицы Центральная, МТФ, Школьная (новостройка), Целинная, Южная, Новая, Кольцевая, Урожайная, Молодежная, 70-лет Октября, Тендик, Северная, Березовая, Ак-Чий, Озерное (пруд 48)), Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Бугубаева, Кондучаловой, Пушкина, Виноградная, Яковенко, Садовая, Гагарина, Лермонтова, Салиевой, Шопокова, переулок Фрунзенский), Ленинское (улицы Речная, Новая, Мостовая), Кок-Жар (улицы Маликова, Достук), Таш-Добо (улицы Озгоруш, Нарынская, Ала-Тоо, Проектируемая);

13.00-17.00 — жилмассив «Ак Орго» (улицы Тогуз-Канат, Кыбыла);

13.30-18.00 — отрезки улиц Кудрука, Атбашинской, Уч-Курганской, переулки Тюпский, Джергаланский;

9.00-18.00 — села Октябрьское (карьер реки Чу), Карла Маркса (улицы Киевская, МТФ, Кулатаева, Пушкина, Куйбышева, Гагарина, Калинина, Первомайская, МТФ, Калинина, Гоголя, Фабричная, Парковая, 22-го Партсъезда);

10.00-15.00 — села Кой-Таш (улицы Кул уулу Кытай, Аблесова, Проектируемая, Ракишева, садовое товарищество «Медик», улицы Кой-Таш, Мурзалиева, Кой-Ташская, Кыдыралы уулу Курман, Сегизбаева, Новая, Горная), Арашан (улицы Бектембаева, Проектируемая, Стройка, Сатыбекова, Аламединская, Исабекова, Байчечекей, Дача, Новостройка, Чун-Курчак, Кара-Кыян), Прохладное (улицы Каныбаева, Пушкина, Первомайская, Украинская, Западная), Военный городок (улица Фрунзе), Таш-Мойнок (улицы Центральная, Какебаева, Эшимкулова, садовое товарищество «Победа», улицы Жайлобай-Ата, Проектируемая).

11-20 мая — район, ограниченный улицами Гаражной, Калинина, Салиевой, проспектом Жибек Жолу;

15-22 мая — район, ограниченный реками Ала-Арчой, Аламедин, проспектом Жибек Жолу, улицами Суюмбаева, Жумабека, БЧК, Абдрахманова, Тоголока Молдо, Ганди.

У кого намечается той

Азамат Исираилов

Родился 20 мая 1988 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Омуркан Ашанбаева

Родилась 20 мая 1991 года. Депутат Бишкекского городского кенеша.

Памятные даты

Всемирный день метрологии

Фото из интернета. Эталон килограмма

День выбран в ознаменование подписания 20 мая 1875 года в Париже на международной дипломатической конференции знаменитой Метрической конвенции.

В Международном бюро мер и весов, находящемся во Франции (Севре), хранятся эталоны Международной системы единиц — метра, килограмма, единицы ионизирующих изучений, электрического сопротивления. Кроме того, ученые-метрологи ведут различные метрологические исследования, выверяют точность измерений. В настоящее время сохраняется первоначальная цель Метрической конвенции — единство системы измерений во всех странах, подписавших ее.

Всемирный день травматолога

Ежегодно 20 мая отмечается профессиональный праздник — Всемирный день травматолога.

Травматология связана с различными областями медицины, а связь эта определяется локализацией самой травмы.

Подготовкой врачей-специалистов занимаются кафедры травматологии и ортопедии высших медицинских учебных заведений, а также кафедры военно-полевой хирургии высших военно-медицинских учебных заведений.

Всемирный день пчел

Фото 24.kg. Ярмарка меда в Бишкеке

Международный праздник, отмечаемый 20 мая, в день рождения основоположника современного пчеловодства Антона Янши (1734-1773).

Проведение дня служит привлечению внимания к огромной роли, которую играют медоносные пчелы при опылении растений и получении меда и других продуктов пчеловодства.

Предложение отмечать День пчел, выдвинутое Словенией, единогласно одобрено Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 2017 года «в целях напоминания о важности опылителей, угрозах их существованию и их вкладе в стабильное развитие».

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Кусеин Эсенкожоев

Родился 20 мая 1920 года в селе Ичке-Булун Джети-Огузского района. Первый кыргызстанский писатель-фантаст, детский писатель и поэт.

Написал для детей и юношества ряд фантастических произведений: рассказы «Шарше», «Мальчик-путешественник», «Третий шар», «Сын Родины», «Тайна крылатых».

Первые произведения напечатаны в Казани еще латиницей. В своем произведении 1937-го Кусеин Эсенкожоев описывает полет в космос на аппарате шаровидной формы человека и собаки.

Перевел на кыргызский язык ряд поэтических и прозаических произведений. Член Союза писателей СССР.

Родился литературовед Кадырбек Матиев

Родился 20 мая 1938 года в селе Ак-Тоок Ошской области. Критик, литературовед, кандидат философских наук.

Литературно-критической деятельностью занимается с 1962-го. Первый сборник литературно-критических статей «Турмуш художниктин козу менен» («Жизнь глазами художника») издан в 1970 году.

В 1971-м вышла на русском языке монография «Лирическое в искусстве как эстетическое явление».

