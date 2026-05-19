Один из самых мощных Android-смартфонов с водяным охлаждением выпустила ZTE

Дочерний бренд ZTE Nubia представил в Китае флагманские игровые смартфоны RedMagic 11S Pro и 11S Pro+. Они отличаются использованием разогнанного процессора Qualcomm, сообщает портал GSMArena.

Фото GSMArena

Новинки получили Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version с двумя разогнанными до 4,74 гигагерца ядрами Oryon V3 Phoenix L вместо стандартных 4,6 гигагерца в базовой версии Snapdragon 8 Elite Gen 5.

RedMagic 11S Pro оснащен батареей емкостью 8 тысяч миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 ватт, тогда как версия 11S Pro+ предлагает аккумулятор на 7 тысяч 500 миллиампер-часов, 120-ваттную проводную зарядку и беспроводную зарядку мощностью 80 ватт.

В старшей модели также применяется комбинированная система охлаждения с жидкостным контуром и встроенным вентилятором, скорость которого достигает 24 тысяч оборотов в минуту. В стандартной модели для охлаждения используется только кулер. Оба устройства защищены от воды по стандарту IPX8.

Смартфоны оснащены AMOLED-дисплеем диагональю 6,85 дюйма с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 гигагерца и пиковой яркостью до 2 тысяч нит. В дисплее не предусмотрено выреза для селфи-камеры — вместо этого 16-мегапиксельный датчик разместили под экраном. Основная камера устройств представлена сенсорами на 50, 50 и 2 мегапикселя.

В Китае новинки предлагаются по цене от 5 тысяч 499 юаней.
