Школа от «Газпрома». Депутаты решили продолжить обсуждение 2 июля

Депутаты Бишкекского городского кенеша решили отложить рассмотрение вопроса передачи школы «Газпрома» в управление одноименному фонду. Предложение на очередной сессии озвучил депутат Рысбай Аматов.
Отметим, что 1 июля депутаты БГК должны были уйти на каникулы.
Депутаты поддержали предложение.
Напомним, что «Газпром» построил и передал на баланс муниципалитета школу. Поскольку ее обслуживание оценивается в 170 миллионов в год, компания предложила мэрии передать объект специально созданному фонду в оперативное управление.
После долгих обсуждений коалиция большинства предложила проект постановления о передаче. Однако мэр Азиз Суракматов отметил, что есть проект мэрии, в котором конкретизирован ряд условий, и просил их включить. В итоге депутаты запутались в документах, лидеры фракций большинства БГК и мэр ушли на обсуждение.