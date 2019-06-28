Школа от «Газпрома». Депутаты решили продолжить обсуждение 2 июля

Депутаты Бишкекского городского кенеша решили отложить рассмотрение вопроса передачи школы «Газпрома» в управление одноименному фонду. Предложение на очередной сессии озвучил депутат Рысбай Аматов.

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«Возникло много вопросов, которые требуют тщательного изучения. Предлагаю продолжить рассмотрение 2 июля, при этом продлив рабочий период до 5 июля», — сказал он.

Отметим, что 1 июля депутаты БГК должны были уйти на каникулы.

Депутаты поддержали предложение.

Напомним, что «Газпром» построил и передал на баланс муниципалитета школу. Поскольку ее обслуживание оценивается в 170 миллионов в год, компания предложила мэрии передать объект специально созданному фонду в оперативное управление.

После долгих обсуждений коалиция большинства предложила проект постановления о передаче. Однако мэр Азиз Суракматов отметил, что есть проект мэрии, в котором конкретизирован ряд условий, и просил их включить. В итоге депутаты запутались в документах, лидеры фракций большинства БГК и мэр ушли на обсуждение.