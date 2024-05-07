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Агент 024

Скоро сезон. На берегу Иссык-Куля вновь появляются комки, киоски, мусор

На берегу Иссык-Куля вновь появляются различные киоски, комки, забегаловки. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Он напомнил, что власти ранее приняли решение очистить побережье от незаконных построек, сомнительных легких конструкций, точек общепита. Все это, расположенное на расстоянии 100-300 метров от береговой линии, должно быть демонтировано.

«Но эти «тошниловки» как стояли, так и стоят, даже начали готовиться к новому сезону. Более того, появляются новые комки, слепленные буквально из чего попало», — написал читатель.

По его словам, безобразную картину можно, в частности, наблюдать на пляже государственного санатория «Аврора», где расположены десятки точек общепита буквально в 20 метрах от озера.

«Подобные объекты разного типа, сколоченные наспех из дешевых материалов, торгующие сомнительного качества пищей, появляются из года в год. О каком бережном отношении к нашей жемчужине мы говорим, о какой экологии?» — спросил автор видео и фото.

Напомним, ранее в Госагентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства сообщили о сносе незаконных объектов в Иссык-Кульском районе, расположенных на расстоянии до 100 метров от берега озера.

Хотите сообщить новость? Номер 24.kg в WhatsApp 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/293429/
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