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Общество

Кандидат в депутаты ЖК от «Мекеним Кыргызстан» возглавила школу «Газпрома»

Экс-вице-мэр Бишкека Татьяна Кузнецова стала директором школы «Газпром Кыргызстан».

Прежний руководитель образовательного учреждения Азамат Дикамбаев освобожден от занимаемой должности. Отметим, он баллотируется в Бишкекский горкенеш от партии «Реформа».

Татьяна Кузнецова на скандальных парламентских выборах в 2020 году, итоги которых ЦИК аннулировала, была кандидатом в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан» — политорганизации, аффилированной с экс-заместителем главы Таможенной службы Райымбеком Матраимовым.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186156/
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