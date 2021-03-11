Кандидат в депутаты ЖК от «Мекеним Кыргызстан» возглавила школу «Газпрома»

Экс-вице-мэр Бишкека Татьяна Кузнецова стала директором школы «Газпром Кыргызстан».

Прежний руководитель образовательного учреждения Азамат Дикамбаев освобожден от занимаемой должности. Отметим, он баллотируется в Бишкекский горкенеш от партии «Реформа».

Татьяна Кузнецова на скандальных парламентских выборах в 2020 году, итоги которых ЦИК аннулировала, была кандидатом в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан» — политорганизации, аффилированной с экс-заместителем главы Таможенной службы Райымбеком Матраимовым.