Galaxy S24 Ultra от Samsung стал самым продаваемым смартфоном в начале 2024 года

В начале 2024 года Galaxy S24 Ultra от Samsung стал самым продаваемым Android-смартфоном в мире. Такие данные приводятся аналитической компанией Counterpoint Research, которая опубликовала список десяти самых продаваемых телефонов.

Несмотря на то что первые три места заняли модели iPhone, Galaxy S24 Ultra смог занять пятое в этом списке с долей продаж 1,9 процента.

Это значительный прогресс по сравнению с прошлым годом, когда самым продаваемым Android-устройством стал бюджетный Galaxy A13.

Нынешний лидер, Galaxy S24 Ultra, является одним из самых дорогих Android-смартфонов на рынке, что отражает растущее предпочтение потребителей к премиальным моделям.

Кроме Ultra-версии, в топ-10 также вошли другие устройства Samsung, включая Galaxy A15 5G и Galaxy A54, которые заняли шестое и седьмое места соответственно, а базовая модель Galaxy S24 заняла девятое место.

А на первых позициях расположились iPhone 15 Pro Max (4,4 процента), iPhone 15 (4,3 процента), iPhone 15 Pro (3,7 процента) и iPhone 14 (1,9 процента).