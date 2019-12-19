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Общество

Вернуть школу «Газпром» мэрии Бишкека. В суде прошло предварительное заседание

В межрайонном суде Бишкека прошло предварительное заседание по иску горожан о признании недействительным постановления городского кенеша о передаче имущественного комплекса — школы «Газпром» одноименному фонду. Об этом 24.kg сообщила представитель ОФ «Наше право» Светлана Антропова.

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«Мы запросили документы, меморандум о передаче школы, который нам ранее не предоставили. В суде представитель горкенеша отметил, что меморандум находится у мэрии, и попросил привлечь ее в качестве третьего лица», — сказала она.

По ее словам, 9 января суд приступит к рассмотрению иска по существу.

Напомним, капсулу на месте строительства школы заложили 29 августа 2017 года президент Алмазбек Атамбаев и председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер. «Школа Газпром Кыргызстан» рассчитана на 960 ученических мест. Поскольку ее обслуживание оценили в 170 миллионов сомов в год, учебное заведение передали в аренду одноименному фонду на три года. Обучение в ней платное — 22 тысячи сомов в месяц. Для бесплатного обучения установлена квота 25 процентов для детей с ОВЗ, победителей олимпиад и отличников.

Школу «Газпром» передали в управление одноименному фонду на сессии горкенеша 31 июля 2019-го.
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