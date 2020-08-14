Начался отбор детей на бесплатное обучение в школе «Газпром Кыргызстан». Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, накануне состоялось заседание межведомственной комиссии по отбору и утверждению списков детей с ограниченными возможностями здоровья для зачисления на бесплатные квоты в школу «Газпром Кыргызстан».

По соглашению между мэрией города Бишкек и НО ОФ «Школа Газпром Кыргызстан» ежегодно для детей с ОВЗ выделяется 20-процентная квота от фактического количества учеников на бесплатное обучение в школе.

«Комиссия рассмотрела документы 55 детей с 1-го по 11-й классы с диагнозами: сахарный диабет, ДЦП (легкая форма), врожденный порок сердца, врожденные пороки развития, нефробластома, бронхиальная астма и другие. Результаты отбора будут известны на следующей неделе», — отметили в муниципалитете.

Списки детей сформированы районными управлениями социального развития на основании заявок родителей.

В мэрии отметили, что квота на бесплатное обучение выделяется для детей с ОВЗ, у которых есть способность к самообслуживанию, самостоятельному передвижению, ориентированию в пространстве, самостоятельному общению с педагогами и одноклассниками. В настоящее время на льготной основе в школе «Газпром» обучается 106 детей с ОВЗ.