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Общество

Начался отбор детей на бесплатное обучение в школе «Газпром Кыргызстан»

Начался отбор детей на бесплатное обучение в школе «Газпром Кыргызстан». Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, накануне состоялось заседание межведомственной комиссии по отбору и утверждению списков детей с ограниченными возможностями здоровья для зачисления на бесплатные квоты в школу «Газпром Кыргызстан».

По соглашению между мэрией города Бишкек и НО ОФ «Школа Газпром Кыргызстан» ежегодно для детей с ОВЗ выделяется 20-процентная квота от фактического количества учеников на бесплатное обучение в школе.

«Комиссия рассмотрела документы 55 детей с 1-го по 11-й классы с диагнозами: сахарный диабет, ДЦП (легкая форма), врожденный порок сердца, врожденные пороки развития, нефробластома, бронхиальная астма и другие. Результаты отбора будут известны на следующей неделе», — отметили в муниципалитете.

Списки детей сформированы районными управлениями социального развития на основании заявок родителей.

В мэрии отметили, что квота на бесплатное обучение выделяется для детей с ОВЗ, у которых есть способность к самообслуживанию, самостоятельному передвижению, ориентированию в пространстве, самостоятельному общению с педагогами и одноклассниками. В настоящее время на льготной основе в школе «Газпром» обучается 106 детей с ОВЗ.

Напомним, что капсула на месте строительства была заложена 29 августа 2017-го. Поскольку ее обслуживание оценили в 170 миллионов сомов в год, учебное заведение передали в аренду одноименному фонду на три года. Для бесплатного обучения установлена квота в 25 процентов для детей с ОВЗ, победителей олимпиад и отличников, остальные оплачивают 22 тысячи сомов в месяц.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162514/
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13:18
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