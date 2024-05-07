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Бизнес

7 Мая — День связи. Поздравление от Мобильного оператора О!

7 Мая — День работников всех отраслей связи Кыргызстана, и команда Мобильного оператора О! отмечает его по традиции на рабочем месте, расширяя охват и качество мобильной сети.

Почетно сознавать, что многие инновации в сфере телекоммуникаций прочно ассоциируются с Мобильным оператором О!, который уже несколько лет подряд удерживает лидерство в стране по охвату и емкости всех видов сетей. О! всегда стремится подтвердить свое технологическое и инновационное лидерство как оператор, который первым в Кыргызстане запустил высокоскоростную технологию мобильного интернета 4G LTE. И сегодня в результате непрерывной работы всей технической команды О! общий охват населения страны этой высокоскоростной технологией составляет 99,6 процента.

Информация движет мир вперед и объединяет сердца миллионов. Сегодня связь — одна из самых важных сфер жизни: с ее помощью МЧС оперативно спасает людей, мы первыми узнаем, что происходит в мире, работаем и учимся удаленно, развиваем бизнес, внедряем новейшие технологии, общаемся с родными.

За многие годы спектр профессий в области связи многократно расширился. Можно быть монтажником, техническим специалистом, инженером, программистом, бухгалтером, менеджером по продажам и много кем еще — в компании О! связист каждый. Специалисты самых разных профессий сегодня обеспечивают связью кыргызстанцев 24 часа в сутки, 365 и дней в году. Те, кто по одному звонку готов быть в строю для решения любых задач, порой работать ночами, выезжать в командировки, подниматься высоко в горы в любую погоду для устранения неполадок.

Каждый новый день приносит новые технологические решения, новые вызовы. Быть связистом в команде О! — это драйв и большая ответственность. Каждая следующая цель — амбициознее предыдущей. Интересно и одновременно сложно их достигать.

Мобильный оператор О! поздравляет своих коллег и партнеров с профессиональным праздником, желает крепкого здоровья, семейного благополучия, твердости и стойкости духа. Пусть осознание вашей высокой миссии согревает душу, любимое дело приносит успех в жизни, всегда с вами будут верные друзья, а новости — только хорошими.

Ссылка: https://24.kg/biznes_info/293368/
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