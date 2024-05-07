Садыр Жапаров прибыл в Москву для участия в юбилейном саммите ЕврАзЭС

Президент Садыр Жапаров сегодня, 7 мая, прибыл в Москву для участия в юбилейном саммите Евразийского экономического союза и торжественных мероприятиях по случаю празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По сообщению пресс-службы главы государства, борт приземлился в международном аэропорту Внуково 2. Садыра Жапарова встретил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин.

В рамках визита 8 мая президент наряду с главами других государств — членов Евразийского экономического союза примет участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к десятилетию со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.

На следующий день, 9 мая, Садыр Жапаров примет участие в параде Победы.