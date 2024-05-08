В Бишкеке 8 мая небольшая облачность. Температура воздуха +28 градусов. День увеличился до 14 часов 24 минут.

Отключение света, газа, воды

9.30-17.00 — 7-й микрорайон, 34/1 (1-2-й подъезды);

9.00-17.00 — отрезки улиц Горького, ВБЧК, Кок-Жайык, Арсланбап, Достоевского, Кулмурзаева, Керемет, Куйручук, Чар, Молдокулова, Шоокум, Шапак, Горького, Панфилова, Ашхабадской, Чехова, район, ограниченный улицами Киевской, Сыдыкова, Бейшеналиевой, бульваром Молодой Гвардии, микрорайон «Джал-29» (котельная), улица Акиева, 52, село Пригородное (улицы Маяковского, Первомайская, Сибирская), жилмассивы «Умут» (улицы Умут-1 — Умут-24), «Тамырчи» (улица Тамырчи), «Ак-Бата» (улицы Ак-Бата-13 — Ак-Бата-18);

9.30-13.00 — жилмассив «Кара-Жыгач»;

00.00-4.00 — жилмассив «Кок-Жар»;

9.30-13.00 — отрезки улиц Абдрахманова, Улан;

9.00-15.00 — улица Сухомлинова, 24, 24а;

9.00-12.00 — микрорайон «Достук», 10/1, село Нижняя Ала-Арча (переулок Советский);

13.00-17.00 — село Нижняя Ала-Арча (улица Киргизская).

6-8 мая газа не будет в районе, ограниченном БЧК, улицами Курманалиева, Лермонтова, Осмонкула, Фрунзе, проспектами Чуй и Жибек Жолу.

с 22 апреля по 1 июня не будет горячей воды.

Подачу питьевой воды прекратят с 9.00 до 21.00 в районы, ограниченные:

улицей Садовой, проспектом Чуй, улицей Валиханова, линией железной дороги;

улицами 7 Апреля, Ауэзова, Исакеева, Валиханова;

жилой массив и микрорайон «Учкун».

У кого намечается той

Женишбек Асанкулов

Родился 8 мая 1980 года. Заместитель руководителя администрации президента КР.

Памятные даты

Кыргызстан стал членом Международного валютного фонда

Фото из интернета

Кыргызстан стал членом Международного валютного фонда 8 мая 1992 года с первоначальной квотой 43 миллиона СДР (около $59 миллионов).

Кыргызская Республика приняла обязательства в рамках статьи VIII статей cоглашения МВФ в марте 1995-го. Она взяла на себя обязательства воздерживаться от установления ограничений на обменный курс при осуществлении платежей и переводов по текущим международным операциям, или установления дискриминационных валютных режимов, или практики множественных валютных курсов без одобрения МВФ.

В Бишкеке открыт памятник блокадникам Ленинграда

Фото 24.kg

В 2012 году в парке Победы имени Даира Асанова открыт памятник блокадникам Ленинграда.

Под монументом заложена капсула с землей с Пискаревского кладбища, где покоятся погибшие блокадники-ленинградцы. Мемориальный комплекс посвящен жертвам блокады Ленинграда и кыргызстанцам, принявшим в свои семьи детей-ленинградцев, эвакуированных в 1942-м.

В Кыргызстан эвакуировали более 16 тысяч ленинградцев, среди которых 3,5 тысячи детей.

Люди, которые меняли мир

Родился полный кавалер ордена Славы Николай Глотов

Фото из интернета

Родился 8 мая 1923 года в селе Ананьево Иссык-Кульского района. В Красную Армию призван 8 сентября 1941-го Иссык-Кульским военкоматом.

За храбрость и умелые действия награжден орденами Красной Звезды, Славы трех степеней и медалью «За отвагу». Ордена Славы I степени удостоен указом президиума Верховного Совета от 24 марта 1945 года за успешные боевые действия на латвийской земле в районе Приекуле.

Полный кавалер ордена Славы, гвардии старшина Николай Глотов продолжал сражаться на территории Германии, участвовал в штурме Кенигсберга, закончил войну на Земландском полуострове.

Полных кавалеров ордена Славы — 2 тысячи 671 человек. В советское время они приравнивались в правах к лицам, удостоенным звания Героя Советского Союза.

Родилась режиссер Лиля Турусбекова

Фото из интернета

Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР родилась 8 мая 1933 года во Фрунзе в семье писателя и поэта Жусупа Турусбекова. После окончания средней школы в 1951-м поступила на режиссерский факультет ВГИКа.

Она сняла и смонтировала два номера киножурнала «Советская Киргизия».

В 1956 году выпустила свой первый киноочерк «Серебряная вода», посвященный металлургам Кадамджая. Вторая лента «Они родились на Тянь-Шане» (1957) рассказывала о достижениях в хозяйстве и культуре республики за 40 лет советской власти.

В 1967-м сняла полнометражную киноленту «Вслед за весной». В 1974 году к 50-летию Компартии Киргизии и Киргизской ССР создала полнометражный фильм «Советский Киргизстан».

Умерла 7 января 2001-го.

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