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Общество

Скандал в школе «Газпром». Часть учителей готова уволиться вслед за директором

Несколько учителей школы «Газпром» заявили о готовности уволиться вслед за директором Азаматом Дикамбаевым. Об этом заявлено на митинге сегодня.

Как сообщили 24.kg родители учащихся, многие не согласны со сменой руководства учебного заведения. Сегодня состоится встреча родителей с директором. «Мы там намерены озвучить нашу позицию: не хотим, чтобы директором стала Валентина Лисниченко. Такого же мнения придерживаются учителя. По нашим данным, некоторые уже написали заявления об уходе. Еще часть также выразила готовность уйти с работы», — сказали они.

Напомним, накануне стало известно, что в школе «Газпром» может смениться директор — Азамата Дикамбаева хотят заменить Валентиной Лисниченко. Однако последняя в интервью 24.kg опровергла эту информацию, заявив, что ее назначили советником председателя правления фонда «Школа Газпром Кыргызстан».
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