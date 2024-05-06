Обида и правда от Адахана Мадумарова

После выхода на свободу Адахан Мадумаров дал интервью радио «Азаттык». В нем он высказался в адрес своих, теперь уже бывших, коллег по партийной фракции в Жогорку Кенеше.

Отвечая на вопрос, почему некоторые депутаты, пришедшие в парламент по списку партии «Бутун Кыргызстан», называющей себя оппозиционной, часто высказываются и действуют так, как нужно власти, Адахан Мадумаров дословно сказал следующее: «Пусть это все будет на совести этих людей. Это называется лицемерием. Такие люди есть не только в нашей партии, они встречаются в составе и других политорганизаций. Есть люди, которые приходят в парламент по списку провластной партии, но они не одобряют все действия властей и открыто выражают свои мнения.

Но бывает и наоборот: приходят в парламент по списку нашей партии, а затем подхалимничают перед властями в два раза больше, чем провластные депутаты.

Это на совести самого человека. Никаким уставом политорганизации или законом о депутатах Жогорку Кенеша это нельзя регулировать. Такая картина во всех шести партиях, прошедших в парламент».

Политик верно описал то, что происходит в ЖК. Вот только корень проблемы вовсе не в человеческих пороках, лицемерии или отсутствии совести.

Почему в Кыргызстане не получилась парламентская демократия

Парламентская республика в Кыргызстане — мечта из 2000-х. Казалось, что переход к парламентаризму решит все проблемы с продвижением демократии на одноименном «островке» в Центральной Азии. Конституция 2010 года приблизила эту мечту к реальности. Но в итоге ничего не получилось. Во многом потому, что за 30 лет независимости в стране не удалось создать такой политический институт, как партии.

Реальная, действующая политическая организация базируется прежде всего на идеологии. Именно она является неким ценностным ориентиром и скрепляющим основанием для партии. Однако в КР, как и во многих государствах бывшего СССР, партии создаются как проекты под выборы. Они собираются часто на «скорую руку» вокруг какого-нибудь политика, бизнесмена, группы политиков или бизнесменов либо по заданию из администрации президента. Поэтому и названия кыргызских политорганизаций в большинстве своем не несут никакой смысловой идеологической нагрузки. А те, которые несут, вынуждены стремиться привлечь в канун выборов в свои ряды не тех, кто разделяет их ценности, а толстосумов, имеющих возможность проспонсировать предвыборную кампанию.

Поэтому уже в парламенте наблюдается «великое кочевье», когда нардепы с легкостью выходят из партийных фракций и создают свои группы или просто начинают голосовать, как «просят» или исходя из своих конъюнктурных соображений.

В такой ситуации переход к смешанной избирательной системе более честный по отношению к избирателю и, по идее, должен сопутствовать созданию партий, потому что теперь у избирателя есть два голоса. Один он может смело отдать за «своего» — земляка, родственника и так далее, а второй — за идеологические предпочтения.

Стратегия Адахана Мадумарова

Адахан Мадумаров всегда использовал одну стратегию прохождения в парламент. Как представитель рода ичкилик, он опирался на ичкиликов по всему Кыргызстану. Они были его базовым электоратом. Надо сказать, эта стратегия работала. Адахан Мадумаров был депутатом всех созывов Жогорку Кенеша, за исключением пятого и шестого, когда партии «Бутун Кыргызстан» не хватило буквально полпроцента, чтобы преодолеть избирательный порог.

После обвинения в государственной измене в политической карьере Адахана Мадумарова поставлена жирная точка. Легко предсказать и закат политической звезды «Бутун Кыргызстан» как традиционной партии, созданной по вождистскому типу. Однако это не исключает того, что многих членов партийной фракции партии Мадумарова избиратели увидят в списках других политорганизаций, в том числе и партий власти, на следующих выборах. Как говорится, C’est la vie («Такова жизнь»).