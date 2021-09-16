В школу «Газпром Кыргызстан» зачислены 19 детей с инвалидностью. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, накануне прошло заседание межведомственной комиссии по отбору и зачислению детей с ограниченными возможностями здоровья в это учебное заведение. При принятии решения учитываются диагноз ребенка, успеваемость и характеристика со школы, где он ранее учился.

В муниципалитете напомнили, что, согласно соглашению, между мэрией и НО ОФ «Школа Газпром Кыргызстан» ежегодно для детей с ОВЗ выделяется 20-процентная квота от фактического числа учеников на бесплатное обучение в школе.

«Квота на бесплатное обучение выделяется для детей с ОВЗ, у которых есть способность к самообслуживанию, самостоятельному передвижению, ориентированию в пространстве, самостоятельному общению с педагогами и одноклассниками», — отметили в пресс-службе.

В школе «Газпром Кыргызстан» в настоящее время обучается 130 учащихся с инвалидностью.

Напомним, ранее учебное заведение попросило включить его в перечень льготников по аренде муниципального имущества, так как по соглашению должно предоставлять бесплатно только образовательные услуги, но обеспечивает еще и питание этой категории учеников.

Капсула на месте строительства школы была заложена 29 августа 2017-го. Поскольку ее обслуживание оценили в 170 миллионов сомов в год, учебное заведение передали в аренду одноименному фонду на три года. Для бесплатного обучения установлена квота в 25 процентов для детей с ОВЗ, победителей олимпиад и отличников, остальные оплачивают 23 тысячи сомов в месяц.

Сейчас в школе обучается 940 детей, 130 — по квоте.