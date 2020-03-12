Будущим «Школы Газпром» обеспокоены родители учеников. Об этом говорится в обращении родительского комитета школы премьер-министру, мэру столицы и спикеру Бишкекского городского кенеша.
«Уникальному проекту для Кыргызстана создаются всевозможные препятствия. Обучение в школе занимает много лет, но договор с мэрией об аренде составлен только на три года», — отмечается в обращении порядка 300 родителей учебного заведения.
Межправительственное соглашение, которым, помимо прочего, должно обеспечиваться получение двух стандартов образования выпускниками, никак не продвигается.Из обращения родителей
Родители переживают, что через два года вопрос о статусе школы станет неопределенным, что ставит под риск качество обучения и мешает учебному заведению развиваться.
По словам родителей, в школе создается новая образовательная среда, несмотря на то, что из-за задержек с открытием, вызванных несвоевременной работой со стороны государственных органов и мэрии, решение об открытии учебного заведения было принято за считанные недели до начала учебного года.
«Администрации пришлось набирать преподавательский состав и проводить все организационные мероприятия в условиях жесточайшего цейтнота, что не могло не сказаться на дальнейшем учебном процессе. Однако проведенные недавно опросы показали, что и дети, и родители, и педагоги высоко оценивают работу и перспективы школы», — подчеркивается в обращении.
Авторы напоминают, что в учебном заведении бесплатно обучается 105 детей с ограниченными возможностями.
Нигде и никогда ранее государство в Кыргызстане не обеспечивало такое инклюзивное образование для детей с особыми потребностями в обучении.Из обращения
«И на все это ни муниципалитет, ни государственный бюджет не тратят ни сома, все финансирование школы полностью обеспечивается за счет родителей. Кроме того, сейчас школа платит аренду городу — более 20 миллионов сомов в год», — поясняют родители.
Однако неопределенность в будущем учебного заведения не дает ему развиваться. Кроме этого, по словам родителей, отдельные политики и гражданские активисты спекулируют, что каким-то образом ущемлены интересы города, подают иски в суды, хотя школа сразу была передана на баланс мэрии и является собственностью столицы.
«Мы просим всех занимающихся подобными интригами отстать от учебного заведения и дать ему спокойно работать. Постоянно создаваемые препятствия лишь мешают формированию школ нового типа в стране. Хотя вопрос качественного школьного образования является ключевым для дальнейшего развития Кыргызстана», — говорится в обращении.
Родители считают, что необходимо максимально оберегать и гарантировать со всех сторон устойчивость подобных проектов, продвигать создание подобных школ с высококачественным образованием по всей территории республики.
Обращаемся к правительству и муниципалитету с требованием выполнить взятые на себя обязательства по согласованию межправительственного соглашения, которое даст возможность обеспечить стабильную работу учебного заведения.Из обращения
По словам директора школы Азамата Дикамбаева, из-за отсутствия межправсоглашения, которое предусматривалось подписать, нет возможности в полном объеме реализовать те идеи, которые планировалось, в частности, пока будут выдаваться аттестаты только кыргызского образца, образование ведется на базе кыргызского образовательного стандарта, без включения российских сегментов.
«В проекте соглашения предусмотрена норма о том, что на базе нашей школы всем выпускникам Кыргызстана будет предоставлена возможность сдать российский ЕГЭ для поступления в вузы РФ. Сейчас усилиями учебного заведения мы уже подписали соглашения с ведущими вузами России, такими как МФТИ, НИУ ВШЭ, Национальным исследовательским университетом ИТМО и другими, — рассказывает Азамат Дикамбаев. — В рамках этих договоренностей для выпускников нашей школы появилась возможность обучаться в данных учреждениях на льготной основе. Однако цель МПС была именно в том, чтобы такая возможность была для всех выпускников страны. В целом на базе школы предполагалось создать настоящий ресурсный центр не только для школьников, но и для учителей. Мы и так сейчас ведем активную работу в этом направлении, однако подписание межправсоглашения придало бы этому процессу совершенно иной статус».
Напомним, что капсула на месте строительства была заложена 29 августа 2017-го. В «Школе Газпром Кыргызстан» на текущий момент обучается 830 детей. Поскольку ее обслуживание оценили в 170 миллионов сомов в год, учебное заведение передали в аренду одноименному фонду на три года. Для бесплатного обучения установлена квота в 25 процентов для детей с ОВЗ, победителей олимпиад и отличников, остальные оплачивают 22 тысячи сомов в месяц.