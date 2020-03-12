Будущим «Школы Газпром» обеспокоены родители учеников. Об этом говорится в обращении родительского комитета школы премьер-министру, мэру столицы и спикеру Бишкекского городского кенеша.

«Уникальному проекту для Кыргызстана создаются всевозможные препятствия. Обучение в школе занимает много лет, но договор с мэрией об аренде составлен только на три года», — отмечается в обращении порядка 300 родителей учебного заведения.

Межправительственное соглашение, которым, помимо прочего, должно обеспечиваться получение двух стандартов образования выпускниками, никак не продвигается. Из обращения родителей

Родители переживают, что через два года вопрос о статусе школы станет неопределенным, что ставит под риск качество обучения и мешает учебному заведению развиваться.

По словам родителей, в школе создается новая образовательная среда, несмотря на то, что из-за задержек с открытием, вызванных несвоевременной работой со стороны государственных органов и мэрии, решение об открытии учебного заведения было принято за считанные недели до начала учебного года.

«Администрации пришлось набирать преподавательский состав и проводить все организационные мероприятия в условиях жесточайшего цейтнота, что не могло не сказаться на дальнейшем учебном процессе. Однако проведенные недавно опросы показали, что и дети, и родители, и педагоги высоко оценивают работу и перспективы школы», — подчеркивается в обращении.

Авторы напоминают, что в учебном заведении бесплатно обучается 105 детей с ограниченными возможностями.

Нигде и никогда ранее государство в Кыргызстане не обеспечивало такое инклюзивное образование для детей с особыми потребностями в обучении. Из обращения

«И на все это ни муниципалитет, ни государственный бюджет не тратят ни сома, все финансирование школы полностью обеспечивается за счет родителей. Кроме того, сейчас школа платит аренду городу — более 20 миллионов сомов в год», — поясняют родители.

Однако неопределенность в будущем учебного заведения не дает ему развиваться. Кроме этого, по словам родителей, отдельные политики и гражданские активисты спекулируют, что каким-то образом ущемлены интересы города, подают иски в суды, хотя школа сразу была передана на баланс мэрии и является собственностью столицы.

«Мы просим всех занимающихся подобными интригами отстать от учебного заведения и дать ему спокойно работать. Постоянно создаваемые препятствия лишь мешают формированию школ нового типа в стране. Хотя вопрос качественного школьного образования является ключевым для дальнейшего развития Кыргызстана», — говорится в обращении.

Родители считают, что необходимо максимально оберегать и гарантировать со всех сторон устойчивость подобных проектов, продвигать создание подобных школ с высококачественным образованием по всей территории республики.

Обращаемся к правительству и муниципалитету с требованием выполнить взятые на себя обязательства по согласованию межправительственного соглашения, которое даст возможность обеспечить стабильную работу учебного заведения. Из обращения

По словам директора школы Азамата Дикамбаева, из-за отсутствия межправсоглашения, которое предусматривалось подписать, нет возможности в полном объеме реализовать те идеи, которые планировалось, в частности, пока будут выдаваться аттестаты только кыргызского образца, образование ведется на базе кыргызского образовательного стандарта, без включения российских сегментов.

«В проекте соглашения предусмотрена норма о том, что на базе нашей школы всем выпускникам Кыргызстана будет предоставлена возможность сдать российский ЕГЭ для поступления в вузы РФ. Сейчас усилиями учебного заведения мы уже подписали соглашения с ведущими вузами России, такими как МФТИ, НИУ ВШЭ, Национальным исследовательским университетом ИТМО и другими, — рассказывает Азамат Дикамбаев. — В рамках этих договоренностей для выпускников нашей школы появилась возможность обучаться в данных учреждениях на льготной основе. Однако цель МПС была именно в том, чтобы такая возможность была для всех выпускников страны. В целом на базе школы предполагалось создать настоящий ресурсный центр не только для школьников, но и для учителей. Мы и так сейчас ведем активную работу в этом направлении, однако подписание межправсоглашения придало бы этому процессу совершенно иной статус».

Напомним, что капсула на месте строительства была заложена 29 августа 2017-го. В «Школе Газпром Кыргызстан» на текущий момент обучается 830 детей. Поскольку ее обслуживание оценили в 170 миллионов сомов в год, учебное заведение передали в аренду одноименному фонду на три года. Для бесплатного обучения установлена квота в 25 процентов для детей с ОВЗ, победителей олимпиад и отличников, остальные оплачивают 22 тысячи сомов в месяц.