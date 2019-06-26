Школа от «Газпрома». Почему она оказалась дорогой

Школа от «Газпрома» недавно оказалась в центре внимания общественности. Уже 1 сентября она должна распахнуть двери для новых учеников. В муниципалитете обсуждают вопрос передачи учебного заведения в оперативное управление компании «Газпром». Корреспондент 24.kg побывала в самой школе, чтобы понять, почему это надо сделать.

Читайте по теме Школа от «Газпрома». Подарок, который оказался мэрии Бишкека не по зубам Учебное заведение имеет все шансы стать одним из лучших. Планируется, что обучение будет вестись по двум образовательным стандартам — кыргызскому и российскому. Здание отвечает всем современным требованиям и оборудовано по последнему слову техники. Но получится ли школе держать марку долгие годы?

По предварительным подсчетам, ее обслуживание будет обходиться примерно в 170 миллионов сомов ежегодно.

Хотя на другие городские школы мэрия в среднем тратит около 40 миллионов. А на многие нужды — охрану, медперсонал, ремонт, доплату учителям — идут средства родителей. Это сложившаяся практика, когда гарантированное бесплатное государственное образование, по сути, таковым не является. При каждом учебном заведении созданы так называемые общественные фонды, куда родители вносят свои деньги. В управлении образования муниципалитета Бишкека не скрывают , что без взносов техническое оснащение школ и качество образования не улучшить. А глава столичной мэрии признал , что школа городу не по карману.

Пока стороны заняты процедурой передачи объекта в муниципальную собственность и обсуждением его дальнейшей судьбы. Если учебное заведение передадут в оперативное управление, то за обучение части учеников придется платить 22 тысячи сомов в месяц. При этом в стоимость заложены три составляющие: обучение (13 тысяч сомов), питание (5,5 тысячи) и обязательные дополнительные занятия (3,5 тысячи).

Последний марафет

Территория школы — 3,05 гектара. Участок выделен столичным муниципалитетом. Здание состоит из трех блоков. В одном из них расположилась начальная школа. Все кабинеты уже оснащены партами, мебелью. Скоро завершат формирование книжного фонда. В коридорах младшей школы есть специальные рекреационные зоны, где малыши смогут проводить переменки.

По словам представителей компании, все оснащение подарят учебному заведению, если здание передадут в пользование общественному фонду «Газпрома», который и планирует заниматься управлением школой. Согласно законодательству страны, общественные фонды имеют право получать прибыль, однако не могут отдавать ее своим учредителям, а должны направлять все заработанные деньги исключительно на цели развития.

Возле каждого входа — пандусы. Школу сразу строили с учетом нужд детей с ограниченными возможностями здоровья.

Помещение построенного учебного заведения, как это ни прискорбно признавать, — единственное в республике здание, полностью оснащенное всем необходимым для ЛОВЗ.

Пандусы есть внутри здания, как и лифт, и специальные туалетные комнаты. Ожидается, что детям с ограниченными возможностями здоровья выделят 10 процентов бесплатных мест. Столько же получат ребята из малоимущих семей. Квота предусмотрена и для победителей олимпиад, отличников учебы — 5 процентов мест. Проектная мощность школы — 960 человек. На каждой параллели будет по три класса по 28 человек.

Если школу передадут в управление, то специализироваться она будет на трех направлениях: физико-математическом, химико-биологическом и информационно-технологическом.

Планируется, что новое учебное заведение станет школой полного цикла: с утра образовательная часть, а после обеда кружковая. Уже оборудованы кабинеты деревообработки, робототехники, кулинарии, кройки и шитья, лингафонные, залы хореографии, дзюдо... В классах естественного цикла установлены интерактивные доски последнего поколения, а также оборудование, необходимое для проведения экспериментов и опытов.

Есть в школе собственная автоматизированная система контроля и учета. У каждого ученика будет своя карта, с которой он будет проходить в здание, открывать собственный ящик в гардеробе, получать книги в библиотеке, расплачиваться за обед и другие сервисы.

Что очень удобно — вся эта информация будет доступна родителям посредством мобильного приложения или сайта.

Предусмотрели в проекте и создание небольшого медицинского отделения: три кабинета, в том числе процедурный и амбулаторный, где до прибытия скорой помощи можно будет оказать экстренную. Есть и кабинет психолога.

Два бассейна и обсерватория

В учебном заведении будут собственные планетарий и обсерватория. Таким ни одна школа похвастать не может. В июле приедут инженеры, которые настроят оборудование на режим съемки. А в кабинете астрономии вместо привычных парт установлены мягкие пуфы, чтобы ученикам было удобнее смотреть на звездное небо.

Особая гордость — бассейны. Их в учебном заведении два. Один большой, 25-метровый, в котором в будущем планируется проведение городских и республиканских соревнований, второй поменьше — для обучения плаванию младшеклассников.

В спортивном зале установлен профессиональный скалодром, в зале хореографии — специальное акустическое покрытие и оборудование, в актовом зале — большой LED-экран. Спортивная площадка есть и на улице. На ней уложено специальное покрытие. У школы собственная газовая котельная. Именно она будет обогревать здание зимой.

Учебное заведение оснащено по последнему слову техники. Но на то, чтобы содержать и обслуживать все установленные в нем оборудование и сооружения в надлежащем состоянии, нужны огромные деньги. По словам специалистов, на 300 миллионов сомов, которые будут тратиться на эту школу каждые два года, мэрии легче построить новую. При таком положении дел вариант передачи учебного заведения в оперативное управление выглядит вполне оправданным.