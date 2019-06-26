Школа от «Газпрома». Почему она оказалась дорогой

Школа от «Газпрома» недавно оказалась в центре внимания общественности. Уже 1 сентября она должна распахнуть двери для новых учеников. В муниципалитете обсуждают вопрос передачи учебного заведения в оперативное управление компании «Газпром». Корреспондент 24.kg побывала в самой школе, чтобы понять, почему это надо сделать.
По предварительным подсчетам, ее обслуживание будет обходиться примерно в 170 миллионов сомов ежегодно.
Пока стороны заняты процедурой передачи объекта в муниципальную собственность и обсуждением его дальнейшей судьбы. Если учебное заведение передадут в оперативное управление, то за обучение части учеников придется платить 22 тысячи сомов в месяц. При этом в стоимость заложены три составляющие: обучение (13 тысяч сомов), питание (5,5 тысячи) и обязательные дополнительные занятия (3,5 тысячи).
Последний марафет
Территория школы — 3,05 гектара. Участок выделен столичным муниципалитетом. Здание состоит из трех блоков. В одном из них расположилась начальная школа. Все кабинеты уже оснащены партами, мебелью. Скоро завершат формирование книжного фонда. В коридорах младшей школы есть специальные рекреационные зоны, где малыши смогут проводить переменки.
Возле каждого входа — пандусы. Школу сразу строили с учетом нужд детей с ограниченными возможностями здоровья.
Пандусы есть внутри здания, как и лифт, и специальные туалетные комнаты. Ожидается, что детям с ограниченными возможностями здоровья выделят 10 процентов бесплатных мест. Столько же получат ребята из малоимущих семей. Квота предусмотрена и для победителей олимпиад, отличников учебы — 5 процентов мест. Проектная мощность школы — 960 человек. На каждой параллели будет по три класса по 28 человек.
Если школу передадут в управление, то специализироваться она будет на трех направлениях: физико-математическом, химико-биологическом и информационно-технологическом.
Что очень удобно — вся эта информация будет доступна родителям посредством мобильного приложения или сайта.
Предусмотрели в проекте и создание небольшого медицинского отделения: три кабинета, в том числе процедурный и амбулаторный, где до прибытия скорой помощи можно будет оказать экстренную. Есть и кабинет психолога.
Два бассейна и обсерватория
В учебном заведении будут собственные планетарий и обсерватория. Таким ни одна школа похвастать не может. В июле приедут инженеры, которые настроят оборудование на режим съемки. А в кабинете астрономии вместо привычных парт установлены мягкие пуфы, чтобы ученикам было удобнее смотреть на звездное небо.
Особая гордость — бассейны. Их в учебном заведении два. Один большой, 25-метровый, в котором в будущем планируется проведение городских и республиканских соревнований, второй поменьше — для обучения плаванию младшеклассников.
В спортивном зале установлен профессиональный скалодром, в зале хореографии — специальное акустическое покрытие и оборудование, в актовом зале — большой LED-экран. Спортивная площадка есть и на улице. На ней уложено специальное покрытие. У школы собственная газовая котельная. Именно она будет обогревать здание зимой.