Кошелек «О!Деньги»: оплата более 300 госуслуг онлайн в одном приложении

Финансовый сервис «О!Деньги» продолжает вносить вклад в цифровизацию экономики страны и предлагает кыргызстанцам удобные технологичные решения, расширяя спектр электронных государственных услуг.
Возможность безналичной оплаты увеличивает доступ населения к госуслугам и упрощает процесс взаимодействия с государственными органами. Более того, такой способ оплаты значительно экономит время, ведь больше не придется посещать госучреждения, ожидать в очереди — оплата госуслуг в кошельке «О!Деньги» занимает всего несколько секунд.
Так, пользователи кошелька «О!Деньги» могут:
- оплатить услуги за изготовление паспорта без комиссии;
- оплатить услуги по линии загса без комиссии;
- оплатить услуги «Кадастра» без комиссии. Например, выдача данных о недвижимости, техническое обследование недвижимого имущества, оформление земельных дел и выдача документов;
- оплатить справку об имении и неимении недвижимости;
- оформить, оплатить и продлить действие электронного патента;
- оплатить налоги за движимое и недвижимое имущество;
- оплатить штрафы «Безопасного города», а также выписанные вручную;
- оплатить услуги Министерства юстиции КР, включая регистрацию или перерегистрацию юрлица, проставление апостиля, нотариальные услуги и не только;
- оплатить и оформить справку о несудимости;
- оплатить судебную задолженность;
- оплатить питание ребенка в муниципальных и государственных садах и многое другое.
Отметим, кошелек «О!Деньги» также позволяет оплачивать в несколько кликов коммунальные услуги, интернет, переводить денежные средства на кошельки и банковские карты, а еще получать бонусный кешбэк с QR-платежей и с покупок картой Visa.
Установите приложение «Мой О!» из Google Play или App Store и воспользуйтесь всеми цифровыми возможностями кошелька.
*Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817 от 3 августа 2017 года.