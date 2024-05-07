Кошелек «О!Деньги»: оплата более 300 госуслуг онлайн в одном приложении

Финансовый сервис «О!Деньги» продолжает вносить вклад в цифровизацию экономики страны и предлагает кыргызстанцам удобные технологичные решения, расширяя спектр электронных государственных услуг.

Возможность безналичной оплаты увеличивает доступ населения к госуслугам и упрощает процесс взаимодействия с государственными органами. Более того, такой способ оплаты значительно экономит время, ведь больше не придется посещать госучреждения, ожидать в очереди — оплата госуслуг в кошельке «О!Деньги» занимает всего несколько секунд.

Так, пользователи кошелька «О!Деньги» могут:

оплатить услуги за изготовление паспорта без комиссии;

оплатить услуги по линии загса без комиссии;

оплатить услуги «Кадастра» без комиссии. Например, выдача данных о недвижимости, техническое обследование недвижимого имущества, оформление земельных дел и выдача документов;

оплатить справку об имении и неимении недвижимости;

оформить, оплатить и продлить действие электронного патента;

оплатить налоги за движимое и недвижимое имущество;

оплатить штрафы «Безопасного города», а также выписанные вручную;

оплатить услуги Министерства юстиции КР, включая регистрацию или перерегистрацию юрлица, проставление апостиля, нотариальные услуги и не только;

оплатить и оформить справку о несудимости;

оплатить судебную задолженность;

оплатить питание ребенка в муниципальных и государственных садах и многое другое.

Отметим, кошелек «О!Деньги» также позволяет оплачивать в несколько кликов коммунальные услуги, интернет, переводить денежные средства на кошельки и банковские карты, а еще получать бонусный кешбэк с QR-платежей и с покупок картой Visa.

Установите приложение «Мой О!» из Google Play или App Store и воспользуйтесь всеми цифровыми возможностями кошелька.

*Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817 от 3 августа 2017 года.