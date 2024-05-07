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Бизнес

Кошелек «О!Деньги»: оплата более 300 госуслуг онлайн в одном приложении

Финансовый сервис «О!Деньги» продолжает вносить вклад в цифровизацию экономики страны и предлагает кыргызстанцам удобные технологичные решения, расширяя спектр электронных государственных услуг.

Возможность безналичной оплаты увеличивает доступ населения к госуслугам и упрощает процесс взаимодействия с государственными органами. Более того, такой способ оплаты значительно экономит время, ведь больше не придется посещать госучреждения, ожидать в очереди — оплата госуслуг в кошельке «О!Деньги» занимает всего несколько секунд.

Так, пользователи кошелька «О!Деньги» могут:

  • оплатить услуги за изготовление паспорта без комиссии;
  • оплатить услуги по линии загса без комиссии;
  • оплатить услуги «Кадастра» без комиссии. Например, выдача данных о недвижимости, техническое обследование недвижимого имущества, оформление земельных дел и выдача документов;
  • оплатить справку об имении и неимении недвижимости;
  • оформить, оплатить и продлить действие электронного патента;
  • оплатить налоги за движимое и недвижимое имущество;
  • оплатить штрафы «Безопасного города», а также выписанные вручную;
  • оплатить услуги Министерства юстиции КР, включая регистрацию или перерегистрацию юрлица, проставление апостиля, нотариальные услуги и не только;
  • оплатить и оформить справку о несудимости;
  • оплатить судебную задолженность;
  • оплатить питание ребенка в муниципальных и государственных садах и многое другое.

Отметим, кошелек «О!Деньги» также позволяет оплачивать в несколько кликов коммунальные услуги, интернет, переводить денежные средства на кошельки и банковские карты, а еще получать бонусный кешбэк с QR-платежей и с покупок картой Visa.

Установите приложение «Мой О!» из Google Play или App Store и воспользуйтесь всеми цифровыми возможностями кошелька.

*Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817 от 3 августа 2017 года.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/293409/
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