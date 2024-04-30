Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города Ош

В Оше 16 апреля открылось новое представительство известной турецкой сети клиник ACIBADEM.

Сеть клиник ACIBADEM основана в Турции в 1991 году. Сегодня в ее состав входят 24 клиники и 15 медицинских центров в Турции, Голландии, Македонии, Болгарии и Сербии. Все они оснащены современным технологичным медицинским оборудованием. В настоящее время в клинике проводятся диагностика и лечение по медицинским стандартам класса А. Высокое качество работы клиник подтверждено золотым знаком Международной объединенной комиссии (Международного института качества в здравоохранении).

В представительстве клиники в южной столице Кыргызстана пациенты могут получить бесплатную консультацию турецких врачей. Особое внимание заслуживает возможность записаться на прием к одному из 3 тысяч 500 врачей с мировым именем, находясь в Оше.

Сотрудники офиса оказывают помощь в переводе медицинских документов, организации онлайн-конференций с врачами, а также в получении бесплатного второго мнения. Представительство сети клиник ACIBADEM организует встречи с участием врачей из Турции и предоставляет бесплатные консультации, облегчая пациентам процесс лечения и подготовку к нему. Кроме того, в офисе представительства пациентам помогут оформить все необходимые документы, поскольку все виды лечения проводятся только в Турции. Работники сети клиник ACIBADEM оказывают всестороннее сопровождение пациенту на каждом этапе лечения — от первого обращения до успешного завершения лечения, оставаясь на связи с пациентом на протяжении всего процесса.

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Это второе представительство клиники ACIBADEM в южной столице КР.

«С помощью нашего представительства граждане могут воспользоваться услугами по пересадке почек, борьбе с онкологическими заболеваниями, реализации метода ЭКО. Благодаря нам многие наши граждане успешно прошли обследование в клинике и затем получили лучшее лечение. И в дальнейшем мы готовы помочь в заботе о здоровье наших граждан», — говорит Гульдана Ташиева, официальный представитель клиники ACIBADEM в Оше.

По словам Жыргалбека Нажиманова, руководителя представительства клиники в южной столице КР, этот филиал открыт в том числе из-за высокого спроса в южном регионе.

«Благодаря этому наши граждане могут проконсультироваться с турецкими профессорами в нашем городе, не утруждая себя дальней поездкой, и отправиться на лечение полностью подготовленными», — сказал он.

Клиники ACIBADEM работают во всех сферах медицины, включая онкологию, трансплантацию органов, эстетику, ЭКО, нейрохирургию, ортопедию, кардиологию, гинекологию, с использованием инновационных медицинских технологий. Ежегодно медицинские услуги оказывают 5 миллионам пациентов.

ACIBADEM расширяет свое присутствие на международном рынке, открывая 58 офисов представительства в 29 странах и 53 городах. Международные пациенты обращаются в представительства ACIBADEM для подтверждения диагноза и лечения в клиниках ACIBADEM.

Представительство группы компаний AСIBADEM в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (бульвар Эркиндик), телефон +996 702 000 252.

Представительство группы компаний AСIBADEM в Оше по адресу: улица Алиева, 104/144, телефон +996 997 000 252.

Также можно бесплатно узнать второе медицинское мнение ведущих врачей сети АCIBADEM, отправив заявку через сайт или официальное представительство клиники.