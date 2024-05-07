Кто станет новым премьер-министром России и почему это важно для Кыргызстана

Сегодня пройдет инаугурация Владимира Путина. Он пятый раз принесет присягу президента России. После этого в отставку может быть отправлено правительство Российской Федерации. Аналитики ожидают смену ключевых министров, например министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Кардинально кадровые перестановки при президентстве Путина политику России не изменят. Но все, что происходит на политическом олимпе стратегического партнера Кыргызстана, безусловно, представляет интерес для нас.

На днях журналист и писатель Михаил Зыгарь опубликовал колонку в Der Spiegel под заголовком «Кто станет новым премьер-министром России?».

Фото из интернета. Михаил Зыгарь

Мы прочитали ее и предлагаем изложение основных тезисов текста Михаила Зыгаря.

Нынешний премьер-министр Михаил Мишустин занимает эту должность с января 2020 года. В случае смерти главы государства именно премьер займет его место. За пределами России Михаил Мишустин не слишком известен.

До премьерства возглавлял налоговое ведомство и считался невероятно эффективным государственным служащим. Он был известен как очень творческий человек. Любит музыку и поэзию и всегда заставлял своих сотрудников устраивать вечеринки, петь и танцевать. Дружит со многими звездами российской эстрады. Любит окружать себя певцами, художниками и стендап-комиками и сам написал песню для певца Григория Лепса. Ходят слухи, что Михаил Мишустин является «крестным отцом» сына другого певца — Валерия Меладзе.

Михаил Мишустин беспрекословно выполняет все поручения Владимира Путина. Но очевидно, что война с Украиной ему не нравится. Многие из его любимых артистов покинули Россию, и он не мечтал жить в «Северной Корее», изолированной от остального мира.

Фото из интернета. Глава правительства РФ Михаил Мишустин и президент Владимир Путин

Михаил Мишустин не либерал и не консерватор. Как и большинство путинских чиновников — технократ-гедонист. У него репутация эффективного менеджера без политических амбиций, и он был идеальным премьер-министром Путина в 2020 году. Но сейчас все изменилось, и то, что Михаил Мишустин имеет так мало общего с войной, является его недостатком.

«Мишустин не подходит для России, ведущей священную войну, — он слишком либерален». Именно так говорят силовики, ближний круг путинской власти. Например, Николай Патрушев, бывший директор ФСБ и лидер клана силовиков. Он хотел бы видеть в кресле премьер-министра своего сына — министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.

Фото из интернета. Дмитрий Патрушев

Однако назначение Патрушева-младшего будет означать прежде всего, что Патрушев-старший стал настолько влиятельным, что сумел назначить наследником престола сына. При здравомыслящем и дееспособном Владимире Путине такой вариант вряд ли возможен, и тем не менее он у всех на слуху.

Фото из интернета. Николай Патрушев

Николай Патрушев (в июне ему исполнится 73 года. — Прим. 24.kg ) является одним из самых влиятельных людей в современной России. С началом военного конфликта его значение еще больше возросло. Зачастую именно он делает самые важные внешнеполитические заявления.

) является одним из самых влиятельных людей в современной России. С началом военного конфликта его значение еще больше возросло. Зачастую именно он делает самые важные внешнеполитические заявления. Николай Патрушев — идеолог современного российского антиамериканизма, именно он опубликовал в сентябре 2023 года статью «Крах государств-паразитов», в которой, по сути, изложил новую внешнеполитическую доктрину России: она должна объединиться со странами «глобального Юга» и бороться с «неоколониальным Западом».

Фото из интернета. Сергей Кириенко

Еще один чиновник, считающийся претендентом на пост премьер-министра, — Сергей Кириенко. Он первый заместитель главы администрации президента, отвечающий за всю внутреннюю политику России. Отвечал и за последние президентские выборы.

Сергей Кириенко однажды возглавлял правительство — в 1998 году при президенте Борисе Ельцине и считается самым неудачным премьер-министром в истории России. Он объявил дефолт по государственному долгу и ушел в отставку через четыре месяца.

Сергей Кириенко чрезвычайно лоялен к Путину, он технократ без каких-либо убеждений или идеалов. У него есть очень влиятельный покровитель: ближайший друг Владимира Путина Юрий Ковальчук, самый влиятельный бизнесмен страны и владелец почти всех российских телеканалов.

Фото из интернета. Юрий Ковальчук

Однако теперь у Юрия Ковальчука появился новый фаворит — его сын Борис. Борису Ковальчуку 46 лет. С 2009 года он являлся председателем правления «Интер РАО», крупнейшей российской государственной электроэнергетической компании.

В феврале российские телеканалы показали, как Владимир Путин принимает Бориса Ковальчука. В ходе аудиенции Ковальчук-младший говорил то, что хотел услышать президент России. Например, рассказывал Владимиру Путину, что в 2023 году европейцам пришлось мерзнуть из-за нехватки электричества, причем цена за мегаватт-час доходила до тысячи евро, в то время как в России такая же стоимость составила бы всего 25 евро (это неправда, максимальная цена на электроэнергию в Европе не превышала 300 евро за мегаватт-час).

По словам источников, близких к Кремлю, этой встрече предшествовал разговор между Путиным и Ковальчуком-старшим. Последний хотел, чтобы его сын Борис возглавил «Газпром» или «Роснефть». Однако Владимир Путин принял другое решение. В середине марта он назначил Ковальчука-младшего заместителем начальника контрольного управления администрации президента.

Новая должность Бориса Ковальчука, по всей видимости, временная, призванная, как говорят, подготовить его к новому витку карьеры. Любопытно, что именно эту должность занимал сам Владимир Путин в начале своей политической карьеры в Москве.

Фото из интернета. Борис Ковальчук

Распространенная трактовка этого процесса заключается в том, что это ступенька для Ковальчука-младшего, чтобы стать главой администрации президента. Известно, что Путин ценит определенный бюрократический церемониал, поэтому он считает, что Борис Ковальчук должен ознакомиться с внутренним устройством администрации, прежде чем занять пост главы администрации.

Если Ковальчук-младший выйдет на первый план, Сергей Кириенко может потерять свой пост. Почему это важно? Потому что Кириенко является главным кадровым начальником Кремля — он назначает губернаторов российских регионов, а значит, определяет, кто будет формировать политическую элиту России в ближайшем будущем.

В последние годы Кириенко вырастил новое поколение региональных чиновников. Придя в Кремль, он создал так называемую Школу губернаторов — учебный центр, занимающийся идеологическим воспитанием региональной элиты. Большинству российских губернаторов сейчас не более 60 лет, и они были отобраны и назначены Сергеем Кириенко.

Очевидно, что именно чиновники, назначенные Владимиром Путиным после инаугурации, будут определять направление дальнейшего развития России. И один из самых важных вопросов — будут ли это технократы старого поколения, такие как Мишустин и Кириенко, или дети его друзей, такие как Патрушев и Ковальчук.

Комментарий 24.kg

Почему кадровые перестановки в России важны для Кыргызстана:

— Россия является стратегическим партнером Кыргызской Республики. Любые кадровые изменения могут иметь влияние на какие-то проекты, которые реализуются совместно с российской стороной в Кыргызстане.

— Глобально, конечно, политика России в отношении Кыргызстана не изменится. Но некоторые приоритеты на уровне среднего и низшего звена исполнителей могут поменяться. Какие-то решения, вполне вероятно, могут дольше согласовываться и другое.

— Средний возраст правительственных чиновников в России 60 лет. То есть они плюс-минус одного поколения с кыргызскими чиновниками первого эшелона. Это помогает лучше находить общий язык.