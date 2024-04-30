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Бизнес

BakAi стало лучшим финансовым приложением в Кыргызстане по оценкам пользователей

BakAi признано лучшим финансовым приложением Кыргызстана по итогам оценки его работы в Google Play и AppStore. Об этом свидетельствуют данные издания Economist.kg.

Для составления рейтинга издание проанализировало количество и качество оценок в магазинах приложений. Мобильное приложение BakaAi получило общую оценку в 4.8, и это лучший показатель в республике на сегодняшний день.

В самом банке 24.kg подтвердили эту информацию. В финансово-кредитном учреждении отметили, что у BakAi есть важные преимущества, которые отличают приложение от других аналогичных продуктов:

— Простота использования: интуитивный интерфейс делает управление финансами легким и понятным даже для тех, кто не обладает специальным финансовым опытом.
— Bakai GPT: инновационный сервис, позволяющий получить ответы на любые вопросы и помочь в решении повседневных задач;
— «Умные переводы»: уникальная функция, которая анализирует историю платежей и предлагает наиболее удобный способ отправки денег, достаточно лишь ввести номер телефона, карты или имя пользователя;
— Режим Исламских финансов в приложении: открывает доступ к банковским продуктам «Мудараба» и «Мурабаха» с соблюдением всех шариатских стандартов.

«Наше лидерство в рейтинге «Лучшее финансовое приложение» подтверждает приверженность качеству и инновациям в сфере финансовых технологий. Мы благодарим пользователей за доверие и обещаем продолжать развивать наше приложение, чтобы удовлетворять потребности и ожидания клиентов. — отметили в банке. — Уверены, что BakAi останется надежным партнером в достижении финансовой независимости».

Напомним, что лидерство приложения сохраняется с сентября 2023 года, когда по итогам рейтинга предпочтений пользователей приложение «Бакай Банка» тоже было первым.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/293075/
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