21:58
USD 88.67
EUR 95.49
RUB 0.96
Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 мая: днем потеплеет

В Кыргызстане без осадков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293424/
просмотров: 249
Версия для печати
Материалы по теме
Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 мая: осадки не ожидаются
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 мая: в некоторых районах дожди
В Бишкек вернутся дожди, но будет и жарко. Прогноз погоды на 6-9 мая
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 5 мая 1986 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 мая: местами дожди
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 4 мая 2011 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 мая: днем без осадков
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 3 мая 1938 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 мая: немного потеплеет
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 2 мая 1948 года
Популярные новости
Горы зовут. Топ-5 пиков рядом с&nbsp;Бишкеком, куда сможет взобраться даже новичок Горы зовут. Топ-5 пиков рядом с Бишкеком, куда сможет взобраться даже новичок
Завтра в&nbsp;большом районе Бишкека не&nbsp;будет холодной воды. Карта Завтра в большом районе Бишкека не будет холодной воды. Карта
Диета или упражнения? Десять вопросов о&nbsp;том, как правильно похудеть к&nbsp;лету Диета или упражнения? Десять вопросов о том, как правильно похудеть к лету
Все схемы движения троллейбусов в&nbsp;Бишкеке Все схемы движения троллейбусов в Бишкеке
Бизнес
Кошелек &laquo;О!Деньги&raquo;: оплата более 300 госуслуг онлайн в&nbsp;одном приложении Кошелек «О!Деньги»: оплата более 300 госуслуг онлайн в одном приложении
7&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; День связи. Поздравление от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! 7 Мая — День связи. Поздравление от Мобильного оператора О!
BakAi стало лучшим финансовым приложением в&nbsp;Кыргызстане по&nbsp;оценкам пользователей BakAi стало лучшим финансовым приложением в Кыргызстане по оценкам пользователей
Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города&nbsp;Ош Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города Ош
7 мая, вторник
21:23
В Кыргызстане осталось 39 ветеранов Великой Отечественной войны В Кыргызстане осталось 39 ветеранов Великой Отечественн...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 мая: днем потеплеет
20:46
Скоро сезон. На берегу Иссык-Куля вновь появляются комки, киоски, мусор
20:05
Телефонные мошенники. В Чуйской области задержаны двое подозреваемых
19:44
Сроки доработки закона о НКО изменены: решение Садыра Жапарова