В Кыргызстане осталось 39 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.

По его данным, среди них 3 инвалида и 18 участников войны, 8 бывших узников концлагерей и 10 блокадников Ленинграда.

«Все они получают ежемесячную денежную компенсацию в размере 7 тысяч сомов и пожизненную стипендию в размере 10 тысяч», — сказали в ведомстве.

Также в стране проживает 552 труженика тыла. Из них 86 человек с инвалидностью получают компенсацию в размере 2 тысяч сомов в месяц, остальные — 1 тысячу.

«Всем им предусмотрены единовременные выплаты из средств республиканского бюджета. Ветераны Великой Отечественной войны получат по 20 тысяч сомов; труженики тыла, награжденные за доблестный труд, и вдовы погибших во время войны — по 15 тысяч», — отметили в Минтруда.

Кроме того, президент Садыр Жапаров подписал распоряжение об оказании единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Каждый из них получит к 9 Мая по 100 тысяч сомов из фонда главы государства.