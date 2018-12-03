Стеклянные остановки и зуд переименований. Чем поражали депутаты в ноябре

Депутаты Жогорку Кенеша бьют рекорды по странным инициативам, которые вызывают не только смех, но и полное недоумение.

24.kg собрало топ самых резонансных депутатских предложений за ноябрь.

1 Остановки в стекло, улицам – другие названия

Фото из Интернета. депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков

Депутат Рыскелди Момбеков, видимо, в отсутствие других проблем в стране вновь поднял тему переименования улиц в Бишкеке.

Нардепу мешают жить Киевская и Московская. Он считает, что их надо переименовать в честь Турдакуна Усубалиева и Чингиза Айтматова. Имя писателя он предлагает присвоить Киевской. Очень логично — там же стоит памятник знаменитому прозаику.

Названия улиц депутат считает пережитком советского прошлого. Как говорится, без комментариев.

Мы же независимая страна. Сколько мы еще будем просто смотреть? Такие вещи нужно решать. Рыскелди Момбеков.

И фиг с ним, что совсем недавно переименовали в проспект Чингиза Айтматова проспект Мира. Не на всех картах даже успели его заменить. А что до выбрасываемых на ветер деньгах, так депутаты у нас о таких мелочах не пекутся.

Но Рыскелди Момбеков пошел еще дальше, предложив, видимо на переименованных улицах, установить стеклянные остановки, как в Дубае.

Так и хочется в ответ предложить — может, депутатов не выпускать за границу, и они, наконец, увидят реальные проблемы Кыргызстана?

2 Считать надо правильно

Фото из Интернета. депутат Жогорку Кенеша Экмат Байбакпаев

Хотя нет, и на этот случай у депутатов есть рецепт. Так, нардеп Экмат Байбакпаев нашел способ исправить проблемы отечественной полуживой экономики и решить проблемы с бедностью. По его мнению, Кыргызстан до сих пор в списке развивающихся стран, потому что Нацстатком неправильно считает ВВП!

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Экмат Байбакпаев уверен, что не могут граждане страны жить так плохо, как показывают безжалостные цифры статистики. «Недавно ко мне приезжал друг-итальянец, увидел количество дорогих внедорожников на улицах и сказал: зря вы говорите, что вы развивающаяся страна», — отметил депутат.

Надо менять подход в подсчете ВВП, а то так и будем в хвосте плестись. Экмат Байбакпаев.

Но есть еще более простое решение — надо ко всему, зарплатам и пенсиям, собранным налогам и объему произведенной продукции, просто дописывать нолик или два.

3 Не пишите плохо! Туристы пугаются

Фото из Интернета. депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров

Ой, и об этом, кстати, депутаты уже подумали. Так, Акылбек Жапаров предложил запретить публиковать негативные новости на русском языке в интернете.

В пример он привел недавний визит в Грузию (может, депутатов все-таки не выпускать из Кыргызстана?). За три дня господин Жапаров не услышал и не увидел ни одной плохой информации.

«Оказалось, еще в 2004 году президент Грузии обратился к народу и сказал: «Давайте будем писать что-то плохое на грузинском, а хорошее — на русском и английском». А вы почитайте наши сайты. Новость висит, что изнасиловали 92-летнюю бабушку. И она будет висеть неделю», — заявил Акылбек Жапаров.

Нам нужно восхвалять хорошее и скрывать плохое. Такой обычай есть у кыргызов, и нужно его внедрять. Акылбек Жапаров.

Как это поможет стране и той конкретной бабушке — сказать сложно. Хотя он — депутат, ему видней.

4 Без пенсий обойдутся

Фото из Интернета. депутат Жогорку Кенеша Таабалды Тиллаев

Видимо, в связи с тем, что жизнь в стране налаживается, депутат Таабалды Тиллаев предложил отобрать пенсии у работающих пенсионеров. И, правда, зачем им такие деньжищи-то?

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По словам депутата, необходимо изменить систему так, чтобы работающие пенсионеры не получали либо всю пенсию, либо ее базовую часть. Глава кабмина Мухаммедкалый Абылгазиев пообещал подумать.

Странно, но инициатива отклика в сердцах кыргызстанцев почему-то не нашла. А часть избирателей и вовсе предложила лишить Таабалды Тиллаева депутатского мандата.

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Да и коллеги по парламенту что-то не сильно рукоплескали. «Это совершенно абсурдное предложение, и правительство не может его поддержать. Есть решение Конституционной палаты, которое гласит, что работающих пенсионеров нельзя лишать пенсии, ни ее части», — заявил нардеп Исхак Масалиев.

Кстати, среди 120 народных избранников 10 человек — работающие пенсионеры. Из них три женщины — Карамат Орозова (СДПК), Гульшат Асылбаева (Онугуу-Прогресс) и Динара Исаева («Республика – Ата Журт»).

5 Тою быть!

Фото из Интернета. депутат Жогорку Кенеш Дастан Бекешев

И все-таки мы прислушались к завету господина Жапарова и решили завершить обзор очень важных и прорывных инициатив его коллег на позитиве.

Ведь в следующем году у нас будут тои и прочие праздники. Предложение депутата Дастана Бекешева — запретить выделение денег из государственной казны на масштабные юбилеи видных общественных деятелей — парламентарии отклонили!

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Депутат внес норму во втором чтении при обсуждении бюджета-2019. Идею поддержал только парламентарий Жанар Акаев, который отметил, что юбилеи можно проводить более современно — организовывать научные конференции и выпускать книги.

Поправка наделала много шума. В итоге большинством голосов депутаты исключили ее из бюджета Кыргызстана на 2019 год. Иначе как отмечать-то нам грядущий экономический взлет? А уже позитивные новости под хорошее застолье — о чем еще мечтать Кыргызстану?