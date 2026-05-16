Власть

Кыргызстан договорился со странами Бенилюкса о возврате мигрантов

Президент Садыр Жапаров подписал закон о ратификации соглашения между Кыргызстаном и государствами Бенилюкс о реадмиссии лиц, въехавших или проживающих без разрешения.

Документ касается сотрудничества КР с Бельгией, Нидерландами и Люксембургом по вопросам возвращения граждан и лиц, нарушивших миграционные правила.

Соглашение подписано 18 июня 2025 года в Брюсселе. Закон принят Жогорку Кенешем 22 апреля 2026-го. 

Министерству иностранных дел поручено уведомить Генеральный секретариат Бенилюкса о выполнении Кыргызстаном всех внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.

Закон вступит в силу через девять дней.
