09:40
USD 87.45
EUR 101.73
RUB 1.19
Общество

Кабмин отменил банковское сопровождение закупок для госкомпаний

Кабинет министров Кыргызстана отменил механизм банковского сопровождения закупочных договоров для государственных и муниципальных предприятий.

Соответствующим постановлением признан утратившим силу порядок банковского сопровождения закупок, утвержденный в феврале 2026 года.

Кроме того, внесены изменения в типовой порядок организации закупок для госпредприятий и хозяйственных обществ с государственной долей более 50 процентов.

Из документа исключены нормы:

  • о банковском сопровождении контрактов;
  • о предоставлении информации, полученной в рамках банковского сопровождения;
  • ряд положений, регулирующих взаимодействие с банками при исполнении закупочных договоров.

Также полностью утратила силу отдельная глава, посвященная банковскому сопровождению закупок.

В кабмине заявили, что изменения направлены на устранение правовых коллизий и снижение административных барьеров при закупках.

Постановление вступит в силу через шесть дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373919/
просмотров: 169
Версия для печати
Материалы по теме
Глава кабмина встретился с послом США в Кыргызстане. Что обсуждали
Аяз Баетов возглавил финансовый центр «Тамчи» на Иссык-Куле
За скрытый конфликт интересов чиновников смогут увольнять и взыскивать имущество
Ситуация на рынке ГСМ в Кыргызстане остается стабильной
Кабмин меняет правила выбора оператора системы маркировки товаров
Новый шестиполосный мост в Бишкеке достроят осенью 2026 года
Касымалиев показал стройку гигантского жилого комплекса в Канте
Адылбек Касымалиев на вертолете проинспектировал объекты Игр кочевников и F1H2O
Сели в Баткене и Джалал-Абаде: кабмин поручил срочно устранить их последствия
Кыргызстан присоединился к Меккской конвенции по борьбе с коррупцией
Популярные новости
Мэр Бишкека рассказал, будут&nbsp;ли сносить частные дома ради многоэтажек Мэр Бишкека рассказал, будут ли сносить частные дома ради многоэтажек
Кыргызстан меняет правила для иностранцев и&nbsp;трудовых мигрантов Кыргызстан меняет правила для иностранцев и трудовых мигрантов
&laquo;Ближайшие 12&nbsp;лет будут адом&raquo;. Данияр Аманалиев о&nbsp;матрице&nbsp;ИИ и&nbsp;будущем&nbsp;КР «Ближайшие 12 лет будут адом». Данияр Аманалиев о матрице ИИ и будущем КР
Интервью с&nbsp;Мээришей: о&nbsp;разводе с&nbsp;Атабековым, женщинах и&nbsp;планах на&nbsp;жизнь Интервью с Мээришей: о разводе с Атабековым, женщинах и планах на жизнь
Бизнес
&laquo;Chevrolet Кыргызстан&raquo; стал официальным партнером VI&nbsp;Всемирных игр кочевников «Chevrolet Кыргызстан» стал официальным партнером VI Всемирных игр кочевников
Крупный пожар вспыхнул на&nbsp;территории Рязанского НПЗ в&nbsp;России Крупный пожар вспыхнул на территории Рязанского НПЗ в России
ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold
&laquo;МПЦ&raquo; (&laquo;Элкарт&raquo;) провел интеллектуальную игру &laquo;Мозгобойня&raquo; для работников банков «МПЦ» («Элкарт») провел интеллектуальную игру «Мозгобойня» для работников банков
16 мая, суббота
09:19
Кабмин отменил банковское сопровождение закупок для госкомпаний Кабмин отменил банковское сопровождение закупок для гос...
09:00
Температурные рекорды. Самым теплым 16 мая в Бишкеке было в 2025 году
08:59
KazanForum 2026. Данияр Амангельдиев провел встречи с главами Мордовии и Чувашии
08:56
Европарламент считает, что роль института акыйкатчи в Кыргызстане нужно усилить
08:47
Турнир Ural FC 12: кыргызстанский боец Руслан Касымалы уулу дисквалифицирован
15 мая, пятница
23:35
Motorola выпустила аналог Apple AirTag: работает 600 дней без зарядки
23:17
Завершилось участие Садыра Жапарова в саммите глав стран — участниц ОТГ
23:16
На месте снесенных гаражей не будут строить многоэтажки, пообещал мэр Бишкека
22:45
В Бишкеке открывается выставка живописи и скульптуры «Гармония души»