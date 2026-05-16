Кабмин отменил банковское сопровождение закупок для госкомпаний

Кабинет министров Кыргызстана отменил механизм банковского сопровождения закупочных договоров для государственных и муниципальных предприятий.

Соответствующим постановлением признан утратившим силу порядок банковского сопровождения закупок, утвержденный в феврале 2026 года.

Кроме того, внесены изменения в типовой порядок организации закупок для госпредприятий и хозяйственных обществ с государственной долей более 50 процентов.

Из документа исключены нормы:

о банковском сопровождении контрактов;

о предоставлении информации, полученной в рамках банковского сопровождения;

ряд положений, регулирующих взаимодействие с банками при исполнении закупочных договоров.

Также полностью утратила силу отдельная глава, посвященная банковскому сопровождению закупок.

В кабмине заявили, что изменения направлены на устранение правовых коллизий и снижение административных барьеров при закупках.

Постановление вступит в силу через шесть дней.