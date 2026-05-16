Турнир Ural FC 12: кыргызстанский боец Руслан Касымалы уулу дисквалифицирован

Кыргызстанский боец Руслан Касымалы уулу дисквалифицирован на турнире по смешанным единоборствам (ММА) Ural FC 12, который проходит в Москве.

Он должен был сразиться в поединке легчайшего дивизиона (до 61 килограмма) с россиянином Никитой Михайловым. Однако на взвешивании участников турнира наш спортсмен не смог сделать вес. Замер показал 4 лишних килограмма.

«В связи с грубым нарушением регламента и серьезным превышением лимита весовой категории боец Руслан Касымалы уулу дисквалифицирован, а его поединок против Никиты Михайлова отменен. Никита остается без соперника и также выбывает из карда», — говорится в сообщении.