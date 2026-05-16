Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев прокомментировал на встрече с жителями Ленинского района вопрос сноса объектов, попадающих в зеленые зоны или под многоэтажную застройку.

По словам жителя села Селекционного, напротив нового стадиона у него есть земля.

«Сейчас она помечена как зеленая зона, прошу сделать ее фиолетовой — для строительства многоуровневой парковки. Есть слухи, что возле стадиона нельзя будет строить высокие здания в пределах 500 метров. Люди переживают, что в дальнейшем их дома будут забирать под стоянки, парковки и так далее», — сказал он.

Градоначальник призвал мужчину не вводить односельчан в заблуждение.

Права на частную собственность никто не отменял. Никто дома отбирать и сносить без согласия граждан не будет. Айбек Джунушалиев

Он добавил, что Генеральный план Бишкека уже утвержден, но граждане могут вносить свои предложения, предоставив альтернативу для зеленой зоны.

«Все предложения будут рассмотрены в установленном законом порядке. Но мы все ратуем за то, чтобы город был зеленым. У вас только мэр виноват, который деревья налево и направо рубит. Если мы пометили зону как зеленую, то там должны быть парки и скверы. Это наша позиция, и мы ее будем придерживаться. На сегодня очень много просьб и предложений заменить зеленые зоны жилыми строениями, многоэтажными домами, но мы отказываем. Генплан поэтому и разрабатывали специалисты извне, чтобы исключить лоббирование. Они предусмотрели этажность и даже земли сельскохозяйственного назначения, чтобы город равномерно развивался, были и парки, и скверы», — ответил глава столицы.

Подобный вопрос задал и житель Бишкека.

«Я живу в удивительном квадрате, ограниченном улицами Курчатова, Гагарина, Баха и Поваринской. Строительный бум вплотную приблизился к нашему кварталу, и мы с нетерпением ожидаем строителей. Но все обходят нас стороной — наш удивительный квартал попал в зеленую зону, зону социальных объектов и дорог. Мы привязаны к нашим участкам, не можем их монетизировать или позволить капитальные строения. На этом фоне в нашем квартале развивается депрессивное настроение. Бытует мнение, что придут и поменяют наши сотки на сотки в селе Манас либо дадут деньги по кадастровой стоимости. Масло в огонь подливают скандалы, которые происходят при реализации проектов по расширению дорог, изъятию земель. Объясните, пожалуйста, на основании каких критериев ставятся расценки?» — уточнил он.

«Это ваша собственность, и права собственности никто не отменял. Изъятие земель просто так не будет происходить, — заверил Айбек Джунушалиев. — Застройка не будет осуществляться, пока не решатся ваши вопросы. Ваша территория будет рассматриваться одинаково, соответственно, стоимость земли у вас не будет дешеветь».

Напомним, кабинет министров утвердил Генеральный план развития Бишкека до 2050 года. Документ определяет долгосрочную стратегию развития столицы, включая функциональное зонирование, размещение инфраструктуры и правила застройки.