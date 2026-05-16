Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев прокомментировал на встрече с жителями Ленинского района вопрос сноса объектов, попадающих в зеленые зоны или под многоэтажную застройку.
По словам жителя села Селекционного, напротив нового стадиона у него есть земля.
«Сейчас она помечена как зеленая зона, прошу сделать ее фиолетовой — для строительства многоуровневой парковки. Есть слухи, что возле стадиона нельзя будет строить высокие здания в пределах 500 метров. Люди переживают, что в дальнейшем их дома будут забирать под стоянки, парковки и так далее», — сказал он.
Градоначальник призвал мужчину не вводить односельчан в заблуждение.
Права на частную собственность никто не отменял. Никто дома отбирать и сносить без согласия граждан не будет.Айбек Джунушалиев
Он добавил, что Генеральный план Бишкека уже утвержден, но граждане могут вносить свои предложения, предоставив альтернативу для зеленой зоны.
«Все предложения будут рассмотрены в установленном законом порядке. Но мы все ратуем за то, чтобы город был зеленым. У вас только мэр виноват, который деревья налево и направо рубит. Если мы пометили зону как зеленую, то там должны быть парки и скверы. Это наша позиция, и мы ее будем придерживаться. На сегодня очень много просьб и предложений заменить зеленые зоны жилыми строениями, многоэтажными домами, но мы отказываем. Генплан поэтому и разрабатывали специалисты извне, чтобы исключить лоббирование. Они предусмотрели этажность и даже земли сельскохозяйственного назначения, чтобы город равномерно развивался, были и парки, и скверы», — ответил глава столицы.
Подобный вопрос задал и житель Бишкека.
«Я живу в удивительном квадрате, ограниченном улицами Курчатова, Гагарина, Баха и Поваринской. Строительный бум вплотную приблизился к нашему кварталу, и мы с нетерпением ожидаем строителей. Но все обходят нас стороной — наш удивительный квартал попал в зеленую зону, зону социальных объектов и дорог. Мы привязаны к нашим участкам, не можем их монетизировать или позволить капитальные строения. На этом фоне в нашем квартале развивается депрессивное настроение. Бытует мнение, что придут и поменяют наши сотки на сотки в селе Манас либо дадут деньги по кадастровой стоимости. Масло в огонь подливают скандалы, которые происходят при реализации проектов по расширению дорог, изъятию земель. Объясните, пожалуйста, на основании каких критериев ставятся расценки?» — уточнил он.
«Это ваша собственность, и права собственности никто не отменял. Изъятие земель просто так не будет происходить, — заверил Айбек Джунушалиев. — Застройка не будет осуществляться, пока не решатся ваши вопросы. Ваша территория будет рассматриваться одинаково, соответственно, стоимость земли у вас не будет дешеветь».
Напомним, кабинет министров утвердил Генеральный план развития Бишкека до 2050 года. Документ определяет долгосрочную стратегию развития столицы, включая функциональное зонирование, размещение инфраструктуры и правила застройки.